Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un inusual suceso se vivió en el barrio La Ponderosa, ubicado en la localidad de Puente Aranda, donde un conductor debió enfrentarse a una situación inesperada: la tierra literalmente "se tragó" su vehículo cuando este se encontraba estacionado en la calle. El incidente, reportado por Noticias Caracol, ocurrió en horas de la noche, cuando el propietario fue a recoger su automóvil, solo para descubrir que la llanta delantera izquierda había desaparecido en un enorme hueco y el carro ya estaba parcialmente sumergido. Impactado, indicó que en aproximadamente diez minutos el carro fue engullido por el socavón; pese a la gravedad del momento, logró salir ileso y sin lesiones.

Sigue a PULZO en Discover

La extracción del vehículo requirió la intervención de una grúa, la cual pudo retirarlo, dejando en evidencia daños materiales significativos en la carrocería y la farola del automotor. Buscando respuestas sobre lo sucedido y la posibilidad de algún tipo de reparación, El Espectador contactó a la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV). Esta entidad explicó que, en la mayoría de los casos, los socavones en la ciudad obedecen a imprevistos o fallas en la red del acueducto, por lo que señalaron que la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) era la responsable de atender y evaluar la situación en La Ponderosa. La UMV, no obstante, indicó su disposición para brindar apoyo en caso de ser requerido.

Por su parte, personal de la EAAB, consultado tras la noticia, comunicó que continúa investigando las causas exactas del hundimiento de la vía. Una de las principales hipótesis apunta a que las raíces de un árbol cercano podrían haber afectado la red del acueducto, lo que produjo el daño en la infraestructura vial. Actualmente, se están ejecutando trabajos de reparación y la EAAB se comprometió a permanecer en el sector hasta que concluyan las labores necesarias para restaurar la zona afectada.

Según datos entregados por la Unidad de Mantenimiento Vial a la concejal Diana Diago, entre enero y mayo de este año se han registrado 4.559 siniestros viales graves en Bogotá asociados al mal estado de las vías. Kennedy encabeza la lista con 595 casos, seguida por Puente Aranda con 373 y Engativá con 353 siniestros. La entidad señaló que, entre 2024 y 2025, en Puente Aranda se han intervenido ya 125.000 metros cuadrados de vías, andenes y ciclorrutas, como parte de los esfuerzos para mejorar la infraestructura vial y reducir incidentes similares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se producen socavones en vías urbanas como en Puente Aranda?

De acuerdo con información de la Unidad de Mantenimiento Vial citada por El Espectador, los socavones en vías urbanas suelen originarse por fallas o imprevistos en la red del acueducto. En el caso de La Ponderosa, una de las hipótesis que investiga la Empresa de Acueducto de Bogotá atribuye el hundimiento a las raíces de un árbol, que habrían afectado esas redes, provocando el colapso del pavimento.

¿Cuáles son las localidades de Bogotá con más siniestros viales por mal estado de las vías?

Según cifras de la Unidad de Mantenimiento Vial entregadas a la concejal Diana Diago, entre enero y mayo de este año, Kennedy es la localidad con mayor número de siniestros viales graves asociados al mal estado de la infraestructura, con 595 casos. Le siguen Puente Aranda, con 373, y Engativá con 353 registros en el mismo periodo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z