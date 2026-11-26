Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un accidente de tránsito de gran gravedad ocurrió hacia el mediodía del jueves 26 de noviembre, cuando un bus intermunicipal de la empresa San Vicente colisionó contra una tractomula. El incidente tuvo lugar en la variante de Ibagué, específicamente cerca del puente y a escasos metros del ingreso al sector de El Totumo, una zona reconocida como uno de los accesos principales a la ciudad, de acuerdo con la información registrada en los reportes citados. La situación ha despertado inquietud y expectativa en la comunidad, pues no hay aún claridad sobre el alcance de las consecuencias.

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Las versiones sobre el número de víctimas han sido contradictorias. Algunos reportes mencionan que varias personas resultaron heridas tras el impacto, mientras que otras informaciones sugieren que habría personas fallecidas. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un balance oficial que confirme la cantidad exacta de afectados ni especifique el estado de las víctimas. Esta falta de certeza ha complicado la comprensión real de la dimensión del siniestro y mantiene a la expectativa a las autoridades y a los familiares de los pasajeros.

El bus implicado en el accidente portaba las placas WFI 544, las cuales están registradas en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Un dato relevante para la investigación es que en la zona donde ocurrió el accidente se habrían presentado lluvias, lo que podría convertirse en un factor importante a considerar para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión. Sin embargo, de acuerdo con los reportes consultados, no se ha confirmado que esta condición climática haya sido determinante o haya influido directamente en el desarrollo del accidente.

La emergencia tuvo lugar en uno de los corredores viales que sirve como ruta de acceso a Ibagué, lo que resalta su importancia tanto para el flujo vehicular como para la movilidad regional. Hasta el momento, las autoridades locales y los organismos de socorro continúan a la espera de mayor información oficial que permita reconstruir con precisión los hechos, determinar cuántos pasajeros estaban en el bus al momento del siniestro y esclarecer las verdaderas causas de la colisión. La situación permanece en desarrollo y los informes preliminares aún no proporcionan un balance definitivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas resultaron afectadas en el accidente de la variante de Ibagué?

Hasta el momento, no existe un balance oficial que confirme la cantidad exacta de personas afectadas en el accidente ocurrido en la variante de Ibagué. Las versiones iniciales mencionan tanto personas heridas como posibles fallecidos, pero la información disponible sigue siendo contradictoria y a la espera de confirmación oficial de las autoridades.

¿Qué factores están en evaluación para determinar las causas del accidente de tránsito en Ibagué?

Según los reportes consultados, uno de los factores en evaluación es la condición climática, ya que en la zona donde ocurrió el accidente se habrían presentado lluvias. Aunque este aspecto podría influir en la investigación sobre cómo se produjo la colisión, no se ha confirmado que haya tenido implicancia directa en el siniestro. Las autoridades siguen realizando indagaciones para establecer con precisión las causas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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