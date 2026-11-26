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En una pared del barrio El Danubio de Soacha, permanece un grafiti que hace alusión a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o ‘Clan del Golfo’. En esa misma pared y en postes aledaños fueron pegados panfletos, presuntamente del Frente Julio César Vargas, en los que se le informa a la sociedad civil que el grupo armado hace presencia en este y otros barrios para establecer el orden público y la convivencia.
Declara objetivo a ‘El Tren de Aragua’, ‘El Antitrén’, ‘Los Satanás’, milicianos y la delincuencia común. Amenazas como un plazo de setenta y dos horas para que abandonen los vecindarios.
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“Llega El ‘Clan del Golfo’, todo el mundo averigua quién es El ‘Clan del Golfo’ y todo el mundo atemorizado. Están aprovechando la coyuntura del miedo, del pánico que se está apoderando de todo el país y de Soacha, por supuesto, y entonces están aprovechando para todo el mundo empezar a extorsionar. La extorsión ha cogido un gran auge en el municipio de Soacha”, señala el concejal de Soacha Carlos Ospina.Lee También
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El asesinato de una líder social aumenta la preocupación
La preocupación creció después del asesinato de Lucero Ramírez Molina, de 74 años. El 16 de octubre, la líder social fue atacada con arma de fuego en el barrio Villa Sandra, de la comuna 4 de Soacha.
Ramírez ayudaba a familias del sector de Altos de Cazucá a buscar vivienda, alimentos, medicamentos y servicios públicos. Además, era presidenta de la Junta de Acción Comunal de Villasandra.
Lucero Ramírez líder social asesinada en Soacha
Según la comunidad, había recibido amenazas relacionadas con un predio en Villas Sofía, donde pretendía impulsar un parque ecológico y una reserva forestal. Días antes del crimen, el lugar sufrió un incendio que, según los testimonios, habría sido provocado.
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La Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han relacionado oficialmente el asesinato de Lucero Ramírez con la presunta presencia del ‘Clan del Golfo’ en Soacha.
Según el análisis en Testigo Directo estas estructuras podrían operar mediante la financiación o intermediación con bandas locales, especialmente para controlar rentas ilegales como la extorsión y el microtráfico.
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