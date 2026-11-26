Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

El 12 de noviembre de 2025 marcó un antes y un después en la vida de Ana Sofía Pulgarín. Tenía 22 años cuando enfrentó uno de los episodios más violentos de su historia personal en un hotel del centro de Medellín, donde fue víctima de una agresión por parte de su expareja, Cristian Pulgarín. Lo ocurrido fue el desenlace de una relación en la que, según su relato, también hubo comportamientos de control, aislamiento y hostigamiento.

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En entrevista con Más Allá del Silencio, Ana Sofía decidió contar lo que vivió y hablar de las señales de violencia que estuvieron presentes antes de aquella agresión. Su testimonio permite entender que la violencia en las relaciones de pareja no siempre comienza con golpes. En ocasiones, aparece de manera progresiva a través de conductas que buscan limitar la libertad, controlar las decisiones y alejar a la víctima de su entorno.

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Junto al psicólogo forense, doctor Roberto Sicard, se analizaros las diferentes dimensiones de este caso, desde los antecedentes de la relación hasta las consecuencias físicas y emocionales que dejó la agresión. El especialista aporta una mirada profesional sobre las dinámicas de control y las secuelas psicológicas que pueden permanecer incluso después de que termina una relación violenta.

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La historia también tiene un componente judicial. Tras los hechos, Cristian Pulgarín fue capturado y enfrentó un proceso penal que terminó en una condena. Este desenlace representa un capítulo fundamental para comprender el alcance de la justicia en un caso que dejó profundas consecuencias en la vida de Ana Sofía.

Sin embargo, su historia no se limita a la violencia que sufrió ni al proceso judicial que tuvo que enfrentar. En medio de las dificultades, encontró la manera de continuar con sus objetivos personales. A pesar de las circunstancias, logró culminar sus estudios técnicos y obtener certificaciones académicas, demostrando que su proyecto de vida no quedó definido por lo ocurrido.

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Hoy, Ana Sofía reconstruye su camino y comparte su experiencia para visibilizar las distintas formas de violencia que pueden presentarse dentro de una relación sentimental.

Su testimonio, acompañado del análisis del doctor Roberto Sicard, abre una conversación necesaria sobre el control, el aislamiento, el hostigamiento y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Una historia que recuerda la importancia de reconocer las señales de alerta y buscar ayuda antes de que las situaciones de abuso escalen.

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