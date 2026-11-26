Por: Noticiero 90 minutos

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La violencia de género sigue siendo una realidad cotidiana que enfrentan muchas mujeres en Cali. En respuesta a este grave problema, la Subsecretaría de Equidad de Género de la Alcaldía de Cali, en conjunto con Casa Matria, desarrolló una estrategia integral para informar y proteger a las niñas y mujeres víctimas de violencia, subrayando la importancia de conocer las rutas de atención disponibles. Coincidiendo con el Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, estas instituciones buscan fortalecer las acciones de prevención y brindar acompañamiento efectivo a quienes lo necesiten.

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De acuerdo con información oficial, existe una línea telefónica fácil de recordar: 311 612 0000. Allí, cualquier mujer que esté enfrentando situaciones de violencia puede comunicarse directamente para recibir orientación, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial. Así lo confirmó Natalia Oviedo, subsecretaria de Equidad de Género en Cali, quien remarcó que un equipo especializado está dispuesto a atender los casos y orientar a las víctimas sobre los pasos a seguir para su protección.

La gravedad del problema se evidencia en el hecho de que más del 70 % de las denuncias por violencia intrafamiliar en la ciudad son realizadas por mujeres, la mayoría ocurridas en el hogar. Los registros también reportan cinco feminicidios y un significativo aumento en las denuncias por lesiones interpersonales cometidas contra mujeres, alcanzando los niveles más altos en los últimos siete años. Sin embargo, la violencia no se limita solo a la física o sexual. La violencia psicológica afecta de modo silencioso a miles de mujeres, iniciando muchas veces con actitudes de amenaza, control excesivo, celos o gestos intimidantes, según datos de la subsecretaría.

El acompañamiento estatal ha permitido atender a más de 2.000 mujeres víctimas de violencia basada en género, de las cuales 39 han sido acogidas en un hogar de protección temporal habilitado para quienes están en riesgo de feminicidio. Este espacio resguarda a las víctimas y sus familias mientras acceden a rutas de protección y restablecimiento de sus derechos.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la subsecretaría invita a la ciudadanía a unirse y reflexionar mediante actividades deportivas y culturales, como ciclopaseos, ferias de emprendimiento y carreras, reafirmando la importancia de luchar colectivamente por una vida libre de violencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la línea de atención para denuncias de violencia de género en Cali?

La línea de atención dispuesta por la Subsecretaría de Equidad de Género en Cali para mujeres víctimas de violencia es el 311 612 0000. Quienes llamen reciben acompañamiento psicológico y jurídico, según lo confirmó Natalia Oviedo, subsecretaria de Equidad de Género.

¿Cómo identificar la violencia psicológica contra las mujeres?

La violencia psicológica consiste en agresiones no físicas que pueden manifestarse como amenazas, celos excesivos, actitudes controladoras, comentarios que menosprecian o intimidan y gestos que afectan la confianza de la víctima. Identificar estos comportamientos es clave para buscar ayuda y evitar que la situación escale a otras formas de violencia, de acuerdo con las orientaciones de la Subsecretaría de Equidad de Género de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.