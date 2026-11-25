Por: Noticiero 90 minutos

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La parroquia del Santísimo Sacramento, más conocida como el Templete, vive actualmente una difícil situación tras los graves daños sufridos por el último sismo que sacudió a Cali. Según información recopilada por 90 Minutos, el impacto del movimiento telúrico provocó severos daños en la estructura principal del templo, afectando tres de las dieciséis columnas que conforman el icónico edificio, además de fracturas en la bóveda —que corresponde al techo del templo— y en la cripta, espacio que guarda las cenizas de varias personas de la ciudad. Debido a la magnitud de los daños, el Templete permanece cerrado y la alerta por riesgo de colapso es alta, como lo indica un sticker rojo colocado en su entrada.

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De acuerdo con Jairo Gómez Díaz, párroco del Templete, se estima que son necesarios alrededor de 2.500 millones de pesos para realizar la reparación y reforzamiento estructural del templo, trabajo que implica intervención en columnas, bóveda, paredes y arcos del lugar. Estas labores no solo buscan restaurar una edificación, sino preservar un símbolo que, con el paso del tiempo, se consolidó como punto de encuentro y fe para los caleños.

Ante la urgencia que supone la situación, la parroquia ha decidido convocar a la comunidad a una jornada especial titulada ‘Restaurando Caminos, una ciudad, una fe, una causa’. El evento ocurrirá el 3 de diciembre y se desarrollará en la carpa de la 66 con paso ancho, con apertura de puertas desde las 4 de la tarde. Entre los invitados se destacan el padre Jorge Mario Naranjo, el padre Carlos Villa y John Carlo, cantante católico que compartirá su testimonio durante la jornada.

La propuesta, como lo ha mencionado el propio párroco en declaraciones recogidas por 90 Minutos, no solo tiene el objetivo de recaudar fondos para enfrentar el reto económico de la reconstrucción, sino que también busca fortalecer los ‘senderos de la esperanza’ para consolidar un futuro más sólido para la comunidad que orbita en torno al Templete.

La invitación está extendida para todos los caleños, quienes con su participación y aportes podrán contribuir a salvar y recuperar uno de los espacios religiosos y culturales más emblemáticos de la ciudad, en un momento en que la fe y la unión social parecen tan necesarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los daños en la infraestructura del Templete tras el sismo?

Según las declaraciones del párroco Jairo Gómez Díaz y la información brindada por 90 Minutos, el sismo ocasionó daños especialmente en tres columnas de la estructura, fracturas en la bóveda del templo y en la cripta, además de afectar múltiples paredes y arcos. Estas afectaciones han obligado al cierre temporal del Templete por alto riesgo de colapso, como lo indica el sticker rojo en su ingreso.

¿En qué consiste la jornada ‘Restaurando Caminos’ para ayudar al Templete?

La jornada ‘Restaurando Caminos, una ciudad, una fe, una causa’, es una iniciativa promovida por los líderes de la parroquia para recaudar fondos destinados a la reconstrucción del Templete. El evento incluye música, oración y testimonios, y se llevará a cabo el 3 de diciembre. Está abierto a la participación de toda la comunidad caleña, que busca reunir los recursos requeridos para recuperar este icónico espacio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.