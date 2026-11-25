Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El ministro de Justicia, Iván Cancino, será el encargado de inaugurar la nueva cárcel de Riohacha, ubicada en La Guajira, en una ceremonia oficial programada para la 1 de la tarde del 25 de noviembre. Esta inauguración contará también con la presencia del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, conocido como Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, y la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Vivian Lilibeth Bernal. Además, según la información publicada por El Espectador, el evento tendrá asistencia del presidente Abelardo de la Espriella, evidenciando la importancia institucional de este nuevo centro penitenciario.

Sigue a PULZO en Discover

El complejo carcelario está diseñado para alojar a 1.722 personas en un área de 36.000 metros cuadrados, distribuidos en ocho pabellones: uno será destinado exclusivamente para mujeres, con capacidad para 152 privadas de la libertad, y los siete restantes serán para hombres. Entre las características destacadas por las autoridades, se resalta la inclusión de un espacio enfocado en la población indígena Wayúu, con 218 cupos, así como áreas de talleres, servicios de salud y alimentación, y un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para mujeres gestantes, lactantes y sus hijos. De acuerdo con El Espectador, la construcción del centro penitenciario comenzó en 2020 como parte del plan de renovación de la infraestructura carcelaria, un proyecto impulsado bajo la orientación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). La obra alcanzó una inversión total de 307.969 millones de pesos colombianos, mientras que el contrato de supervisión o interventoría sumó 21.000 millones.

La inauguración de esta cárcel responde a una problemática estructural de hacinamiento y condiciones deficientes en los centros de detención de la región. En marzo, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional dispuso la realización de inspecciones en las cárceles bajo la administración del Inpec, así como en los centros de detención transitoria, con el fin de verificar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Durante la inspección al antiguo CAIMEG de Riohacha se detectó que, aunque su capacidad era para 130 personas, albergaba aproximadamente a 280. También se evidenció la presencia de patios diseñados para 12 o 15 personas que, en la práctica, llegaban a tener 50 internos. Estos hallazgos, reportados por El Espectador, ilustran la magnitud del hacinamiento y las falencias en atención a la salud e infraestructura que afectan a la población carcelaria local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características y capacidades de la nueva cárcel de Riohacha?

La nueva cárcel de Riohacha tiene capacidad para 1.722 personas y se extiende sobre 36.000 metros cuadrados. Cuenta con ocho pabellones, de los cuales uno es para mujeres y los demás para hombres. Incluye un área específica para la comunidad indígena Wayúu, talleres, servicios de salud, zonas de alimentación y un Centro de Desarrollo Infantil para mujeres gestantes, lactantes y sus hijos, según El Espectador.

¿Qué problemas de hacinamiento motivaron la construcción de la nueva cárcel en Riohacha?

De acuerdo con la información de El Espectador, la prisión anterior enfrentaba graves problemas de hacinamiento; por ejemplo, el antiguo CAIMEG tenía una capacidad de alrededor de 130 internos pero alojaba unos 280. Además, los patios, diseñados para 12 o 15 personas, llegaban a concentrar más de 50, lo que derivó en condiciones deficientes de infraestructura y atención en salud.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.