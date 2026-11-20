Por: El Espectador

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En el municipio de Puerto Gaitán, ubicado en el departamento de Meta, se vive una situación compleja respecto a la propiedad y uso de tierras que son consideradas ancestrales por el pueblo indígena Sikuani, específicamente la comunidad Barrulia. Esta comunidad seminómada se asentó en la región desde la década de 1930, pero las consecuencias del conflicto armado los fueron desplazando con los años. Dicha situación los ha dejado en una posición vulnerable, al borde del exterminio físico y cultural, riesgo que, según lo que se conoce en el caso, continúa vigente.

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Desde hace casi una década, los integrantes de la comunidad Barrulia han llevado adelante un litigio buscando recuperar su territorio, el cual consideran legítimamente propio. Sin embargo, esas tierras hoy se encuentran en manos de particulares y de miembros de la comunidad religiosa menonita. De acuerdo con la información mencionada, los menonitas habrían adquirido estos predios aparentemente por vías legales, lo que agrava la controversia y suma complejidad al proceso judicial.

El caso ha alcanzado tal magnitud que actualmente está siendo estudiado por la Corte Constitucional de Colombia, implicando así a toda la Sala Plena del alto tribunal. La magistrada Natalia Ángel Cabo, ponente del expediente, fue quien lideró recientemente una sesión técnica a puerta cerrada para analizar con mayor profundidad las múltiples aristas de este litigio. Según testimonios de fuentes que han participado en la discusión, este se considera uno de los procesos más difíciles a los que se ha enfrentado la Sala Plena.

La importancia del caso radica, según fuentes citadas, en que representa un conflicto intercultural que involucra la protección de sujetos y pueblos que gozan de especial protección constitucional en Colombia. La Corte Constitucional se enfrenta no solo a definir quién debe poseer la tierra, sino también a evaluar cómo equilibrar los derechos de comunidades vulnerables, la legalidad de las adquisiciones y el papel histórico de la violencia en la tenencia de estos territorios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la comunidad Barrulia del pueblo Sikuani reclama tierras en Puerto Gaitán, Meta?

La comunidad Barrulia del pueblo Sikuani reclama esas tierras por considerar que son ancestrales, pues se asentaron en la zona desde la década de 1930. El desplazamiento debido al conflicto armado los obligó a abandonar su territorio, al que buscan regresar mediante un proceso judicial iniciado hace casi diez años. El núcleo de su reclamo es la recuperación de derechos sobre tierras que hoy pertenecen a particulares y a la comunidad religiosa menonita, quienes adquirieron la propiedad por vías legales, según la información.

¿Qué importancia tiene el caso de la tierra indígena en la Corte Constitucional?

El caso es relevante en la Corte Constitucional porque representa un conflicto intercultural relacionado con la protección de comunidades sujetas a especial protección constitucional, como los pueblos indígenas. Además, obliga a examinar la tensión entre los derechos a la propiedad privada, la legalidad de las adquisiciones y la necesidad de proteger a comunidades históricamente desplazadas y en riesgo de extinción física y cultural.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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