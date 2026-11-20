El presidente Abelardo De La Espriella lanzó fuertes críticas contra el expresidente Gustavo Petro, a quien acusó de haber encabezado un gobierno marcado por la corrupción y el narcotráfico.

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Durante un discurso pronunciado el jueves 19 de noviembre, en medio de las movilizaciones convocadas por la oposición, el mandatario pidió directamente a las autoridades judiciales de Estados Unidos investigar los presuntos delitos cometidos durante la anterior administración.

De La Espriella calificó al gobierno de Petro como una “empresa criminal” y aseguró que existen elementos para que la justicia estadounidense tenga competencia sobre las investigaciones relacionadas con corrupción, narcotráfico y otras conductas delictivas.

Incluso manifestó que espera que esos procesos avancen hasta conseguir una eventual condena de prisión para el exmandatario.

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“Hay competencia para investigarlo y ojalá encarcelarlo”, afirmó el presidente, quien también cuestionó a Petro y a Iván Cepeda por sus críticas al actual Gobierno y su participación en las movilizaciones.

El jefe de Estado sostuvo que recibió un país afectado por la inseguridad, con las finanzas públicas deterioradas y numerosos escándalos que, según dijo, deben ser esclarecidos.

Además, advirtió que no permitirá ataques contra la democracia ni las instituciones, y aseguró que quienes hayan cometido irregularidades con recursos públicos deberán responder ante la justicia, independientemente de su poder político.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.