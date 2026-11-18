Abelardo De La Espriella, que hizo denuncias en la Fiscalía, entregó nuevos detalles sobre las indagaciones alrededor de los denominados contratos por servicios íntimos, controversia que involucra directamente al exmandatario Gustavo Petro y presuntos manejos irregulares de recursos estatales.

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Dicha polémica estalló originalmente cuando Deicy Jiménez, trabajadora sexual, aseguró públicamente haber sostenido un vínculo sentimental con el líder del Pacto Histórico, recibiendo supuestamente remuneraciones mediante órdenes contractuales financiadas con fondos públicos.

Durante su más reciente pronunciamiento, el actual mandatario colombiano anticipó avances determinantes en las pesquisas administrativas, advirtiendo textualmente: “Vienen los ‘se…contratos'”.

Mediante estas afirmaciones, De La Espriella respaldó los señalamientos expuestos anteriormente ante el Congreso por el director del Dapre, Carlos Ríos, respecto a la presunta instrumentalización femenina ocurrida durante el gobierno anterior.

“Hay denuncias y las haremos. Personalmente, las haré sobre 48 mujeres que tenía el expresidente Gustavo Petro en la Presidencia, que, lamentablemente, las instrumentalizaba a punta de OPS (una orden o un contrato de prestación de servicios)”, aseguró Ríos en octubre de 2026, ante los legisladores.

Durante aquella misma intervención parlamentaria, el funcionario del Dapre agregó con severidad: “Vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo, lamentablemente, la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino para parrandear todos los días. Además, llevar mujeres y generar lo que no deberíamos hacer nosotros”.

Paralelamente, Abelardo De La Espriella abordó las recientes controversias judiciales relacionadas con la Dirección Nacional de Inteligencia, institución que atraviesa fuertes cuestionamientos tras filtraciones y capturas vinculadas a la administración petrista.

“Todos los días aparece un escándalo, un robo. Lo que pasó en el régimen anterior es repugnante. La depredación total. Dejaron quebrado al Estado por la corrupción, por la improvisación y la ineptitud”, expresó el presidente sobre ese panorama institucional.

La crisis dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia detonó luego de que la Policía capturara a Carlos Oyola, experto informático oriundo de Neiva que integró dicha entidad bajo el gobierno de Gustavo Petro.

Aunque este ciudadano de 35 años enfrenta cargos formales por manipular preguntas y respuestas en un concurso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), los investigadores evalúan hipótesis mucho más amplias.

Esta fue la declaración del presidente, replicada por Semana desde su cuenta de X:

El presidente Abelardo De La Espriella anunció avances en el escándalo de los ‘sexocontratos’ que salpican a Gustavo Petro. Reveló que próximamente se conocerá el dosier del caso y afirmó: “Se contrataron a 48 personas buscando favores sexuales”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/cxRoQsFowP — Revista Semana (@RevistaSemana) November 18, 2026

Específicamente, las autoridades analizan si el detenido intentó vulnerar sistemas de la Registraduría para alterar los escrutinios correspondientes a los comicios presidenciales celebrados durante el año 2026.

Si bien dicha hipótesis carece todavía de comprobación judicial definitiva, sectores de derecha relacionan al informático con discursos previos del petrismo sobre posibles fraudes y conteos paralelos electorales.

Adicionalmente, trascendió mediante reportes periodísticos que Cristian Oyola, hermano de Carlos Andrés Oyola, habría tramitado formalmente solicitudes ante la Registraduría buscando acceder a la base nacional de electores.

Frente a estas revelaciones de inteligencia, Carlos Suárez, estratega electoral de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella, recordó las presiones enfrentadas durante la contienda política por el equipo conocido como el Tigre.

Luego de divulgarse el caso de la DNI, Suárez manifestó públicamente: “Lo vivimos, lo enfrentamos y lo derrotamos: la campaña fue una avalancha de ataques coordinados, premeditados, aleves, mentirosos e ilegales. Con la ardentía del tigre, tecnología, estrategia, fe y el fervor del pueblo, resistimos y ganamos. No importa lo que inventen, lo único cierto es que salvamos la Patria y seguiremos en la lucha porque la amenaza de los mismos de siempre no cesa”.

De este modo, los expedientes contractuales en la Presidencia y las pesquisas informáticas en organismos de inteligencia continúan marcando la agenda política nacional mientras avanzan las verificaciones judiciales correspondientes.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.