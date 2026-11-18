El Gobierno Nacional comenzó a trazar los límites de su reforma fiscal antes de llevarla al Congreso. El ministro Gómez compareció ante el Legislativo para precisar qué tocará y qué dejará intacto el proyecto conocido como ley de rescate económico, según informó Blu Radio.

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“No se modifica el IVA de la canasta básica, no se modifica el IVA para los agroinsumos ni para los seguros de salud (como la prepagada). Esta es una decisión, el presidente de la República, desde el primer momento, nos dijo que teníamos que nosotros revisar”, afirmó el funcionario.

Reforma tributaria no pondrá IVA a la medicina prepagada

La confirmación más esperada llegó con claridad: la canasta básica familiar, los agroinsumos y los seguros de salud quedarán blindados frente a cualquier modificación del IVA. De acuerdo con Gómez, estos rubros no forman parte de los ajustes que el Ejecutivo planea someter a consideración del Legislativo, lo que despeja una de las principales preocupaciones de los hogares colombianos ante el debate tributario.

Sin embargo, la propuesta sí contempla medidas que ampliarán la base gravable en otros frentes. Una de las más notorias es el cobro de IVA a las compras internacionales inferiores a 200 dólares, transacciones que hoy gozan de exención y que el Gobierno quiere incorporar al sistema tributario para cerrar ese hueco de recaudo.

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En materia de renta, el proyecto mantendría la tarifa empresarial salarial en el 35 %, al tiempo que plantea una revisión de los impuestos a las personas naturales y al carbono. Además, el texto buscaría nuevas fuentes de financiación para el sistema de salud, un punto que promete generar tensión en el debate parlamentario.

Otras iniciativas incluidas en el borrador son la continuidad del piloto de IVA personalizado, ajustes al impuesto al patrimonio, modificaciones a los gravámenes sobre plásticos de un solo uso y una revisión de los beneficios tributarios que actualmente disfrutan las empresas. Todas estas medidas deberán superar el filtro del Congreso, donde se definirá el alcance definitivo de cada disposición.

¿Qué es el IVA personalizado y cómo funcionaría en Colombia?

El piloto de IVA personalizado es un mecanismo que busca devolver parte del impuesto al valor agregado a los hogares de menores ingresos, de modo que el tributo no pese igual sobre todos los estratos. Su funcionamiento implica identificar a los beneficiarios mediante bases de datos del Estado y transferirles una compensación periódica por lo pagado en bienes gravados.

¿Por qué el Gobierno quiere cobrar IVA a las compras internacionales menores a 200 dólares?

Este tipo de adquisiciones, realizadas principalmente a través de plataformas digitales del exterior, han crecido de forma sostenida en los últimos años y representan un volumen significativo de comercio que hoy escapa al recaudo nacional. Al gravarlas, el Ejecutivo busca nivelar las condiciones entre los comerciantes locales, que sí pagan IVA, y los vendedores foráneos que operan sin esa carga.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.