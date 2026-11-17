En la misma jornada que se conoció el cierre de una querida empresa luego de 75 años, Makro puso en marcha su portafolio navideño con ofertas que incluyen anchetas desde $ 29.900, juguetes desde $ 9.900 y combinaciones de licor con pasabocas desde $1 4.900 para acompañar celebraciones familiares y empresariales.

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Esta propuesta comercial responde al creciente hábito de los hogares colombianos por adelantar sus preparativos festivos durante noviembre, organizando presupuestos y abasteciendo despensas antes de iniciar formalmente diciembre.

De acuerdo con la Encuesta de Navidad 2025 de Fenalco, exactamente el 17 % de los consumidores en Colombia anticipa sus adquisiciones navideñas durante el undécimo mes del año.

Asimismo, ese mismo estudio gremial revela que el 26 % de los compradores aprovecha activamente jornadas promocionales de descuentos como Black Friday y Cyber Monday para optimizar sus gastos decembrinos.

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Esta planificación anticipada obedece directamente al peso cultural de tradiciones como las novenas de aguinaldos, los encuentros familiares, las reuniones corporativas y los intercambios de obsequios de temporada.

Por ello, alimentos emblemáticos como panettones, natillas, buñuelos, galletas y frutos secos ganan protagonismo temprano dentro de las listas habituales de abastecimiento comercial en distintas regiones del país.

Dentro de la selección dispuesta por Makro destacan igualmente sus denominados Matrimonios Navideños desde $ 14.900, descritos como “la combinación perfecta entre un licor y un pasabocas como galletas o torta de vino”.

Por tercer año consecutivo, la cadena mantiene además sus tradicionales anchetas navideñas desde $ 29.900, integrando surtidos variados de galletas, natilla, dulces, enlatados y bebidas con o sin contenido alcohólico.

Según detalla la información divulgada, “esta propuesta contempla diferentes alternativas para quienes buscan organizar sus obsequios familiares, empresariales o de fin de año” ajustándose a múltiples presupuestos.

En la categoría de regalos infantiles, el catálogo incorpora juguetes desde $ 9.900 abarcando carros montables, balones, artículos deportivos, juegos de mesa y diversas opciones recreativas para niños y niñas.

De igual manera, el surtido alimentario integra referencias especializadas de panadería y repostería temporada diseñadas para atender tanto el consumo doméstico como las necesidades de abastecimiento institucional.

De esta forma, el comercio minorista y mayorista busca responder oportunamente a la demanda adelantada de noviembre mediante alternativas económicas que faciliten la organización de las festividades decembrinas.

¿Dónde hay tienda de Makro en Colombia?

Makro opera actualmente más de 20 tiendas en las principales ciudades y áreas metropolitanas de Colombia, consolidando una amplia cobertura comercial para hogares, comerciantes y negocios institucionales.

En Bogotá y su zona de influencia, la cadena dispone de puntos en Cumará sobre la Autopista Norte, Avenida Boyacá, Villa del Río, Puente Aranda y el municipio de Cajicá.

La sede de Cumará funciona en la Autopista Norte con calle 192, mientras Avenida Boyacá opera en la carrera 72 con calle 83 y Puente Aranda en Outlet Factory.

Por su parte, la tienda Villa del Río atiende en el sur capitalino sobre la carrera 63, y la sede Cajicá cubre la sabana norte en la vía Chía.

En Medellín, los compradores encuentran dos almacenes ubicados en puntos neurálgicos: el sector de Avenida San Juan con carrera 65 y la sede Estación Poblado sobre la calle 10.

Asimismo, Cali cuenta con dos superficies comerciales activas, localizadas respectivamente en el sector de Cali Norte sobre la carrera primera y en el sur en Valle del Lili.

En la región Caribe, Barranquilla ofrece atención en sus sedes de Villa Santos sobre la Avenida Circunvalar y en la calle 30 con carrera 30.

Adicionalmente, la presencia costeña abarca tiendas en Cartagena en el sector Los Ejecutivos, Santa Marta sobre la Avenida Ferrocarril, Montería en la Avenida Circunvalar y Valledupar en Sierra Nevada.

En el oriente y centro del país, la red incluye puntos en Bucaramanga sobre el Anillo Vial hacia Floridablanca, Cúcuta en el Centro Comercial Bolívar y Tunja en Avenida Universitaria.

Igualmente, operan almacenes en Ibagué sobre la calle 83 sur, en Villavicencio en la vía Puerto López y en el área metropolitana de Pereira en el municipio de Dosquebradas.

Cabe destacar que la sede de Dosquebradas, ubicada en el sector La Popa, registró cierre temporal preventivo debido a afectaciones estructurales tras el reciente movimiento telúrico en la región.

De esta forma, la cadena mantiene cobertura nacional abasteciendo tanto al consumidor final como al canal institucional mediante tiendas físicas y plataformas digitales en todo el territorio colombiano.

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