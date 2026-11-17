El Sisbén ofrece beneficios económicos que pocos colombianos conocen: dependiendo de su clasificación, algunas personas pueden acceder gratuitamente a seis documentos que normalmente tienen un costo y ahorrar hasta $100.000 o más en diferentes trámites. Entre ellos se encuentran la cédula digital, el pasaporte y la libreta militar.

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El Sisbén IV clasifica a los hogares en cuatro grupos, según sus condiciones socioeconómicas: A, pobreza extrema; B, pobreza moderada; C, población vulnerable, y D, personas que no son pobres ni vulnerables.

Esta clasificación permite al Gobierno identificar quiénes pueden acceder a subsidios, ayudas y exoneraciones.

De acuerdo con la Registraduría, las personas de los grupos A1 a A5 pueden obtener gratuitamente servicios de registro civil e identificación, duplicados y rectificaciones de la tarjeta de identidad y la cédula, además de copias y certificados de registros civiles. También pueden tramitar sin costo la cédula digital, cuyo valor es de $76.100.

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Por su parte, los integrantes de los grupos A y B pueden acceder gratis al pasaporte ordinario, que cuesta $190.000.

La libreta militar también puede obtenerse sin pago para personas de los grupos A y B y algunos subgrupos del C.

Para acceder a estos beneficios, los interesados deben presentar un certificado que acredite su clasificación y solicitar la exoneración ante la autoridad competente. Algunos trámites solo permiten este beneficio una vez.

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