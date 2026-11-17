Por: CENET

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El Grupo Energía Bogotá (GEB) anunció la convocatoria a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas el 30 de noviembre de 2026. Este encuentro tiene como fin someter a aprobación una posible emisión de hasta 450 millones de acciones ordinarias, una decisión que se considera clave para fortalecer las fuentes de financiamiento de la compañía y asegurar la continuidad de sus proyectos en infraestructura energética. De acuerdo con la información oficial divulgada por el GEB, la iniciativa surge de las alternativas planteadas por la Junta Directiva para acceder a más capital, en función de las necesidades y planes de desarrollo de la organización.

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La propuesta, que será presentada formalmente ante los accionistas, consiste en autorizar la emisión de hasta 450.000.000 de acciones ordinarias, sin que se apliquen los derechos de preferencia que están definidos en los artículos 20 y 21 de los Estatutos Sociales del Grupo Energía Bogotá. Es decir, si finalmente se aprueba la emisión, esta no quedaría sujeta a la prelación que normalmente se otorga a los accionistas existentes para adquirir nuevas acciones. Además, la Junta Directiva solicitará que se delegue en ella la facultad de definir las condiciones de la posible colocación, como el momento oportuno, la conveniencia, el monto definitivo a ofertar y los términos bajo los cuales todo el proceso se realizaría.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de crecimiento del GEB. Según el comunicado oficial, la empresa busca ampliar sus alternativas de acceso a capital con el objetivo de responder a las condiciones cambiantes del mercado, las oportunidades estratégicas disponibles y la necesidad de ofrecer buenos retornos a sus accionistas. El capital obtenido por medio de una eventual emisión de acciones estaría destinado, principalmente, a cubrir inversiones para el desarrollo de infraestructura energética, aunque la compañía aclara que la decisión de concretar la operación dependerá de determinaciones futuras de la Junta Directiva y del cumplimiento de los requisitos regulatorios vigentes tanto en Colombia como en Estados Unidos.

El GEB remarcó que la aprobación de la asamblea no implica la ejecución automática de la operación. Más bien, se busca dotar a la administración de la compañía de la facultad de actuar, si las condiciones del mercado y las necesidades lo hacen conveniente. Finalmente, informaron que la documentación relacionada estará disponible en su sitio web y recalcaron que el comunicado es meramente informativo, sin constituir una oferta de venta de valores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Grupo Energía Bogotá quiere emitir hasta 450 millones de acciones ordinarias?

La propuesta del Grupo Energía Bogotá de emitir hasta 450 millones de acciones ordinarias busca reforzar las alternativas de financiamiento de la empresa para sus proyectos de infraestructura energética. Según la información divulgada por la compañía, esta medida hace parte de su estrategia de crecimiento, permitiéndole acceder a nuevos recursos de capital y responder a oportunidades del mercado, con miras a asegurar retornos para sus accionistas.

¿Cuáles son los derechos de preferencia en la emisión de acciones del Grupo Energía Bogotá?

Los derechos de preferencia, mencionados en los artículos 20 y 21 de los Estatutos Sociales del Grupo Energía Bogotá, otorgan prioridad a los accionistas actuales para adquirir nuevas acciones antes de que se ofrezcan a otros inversionistas. Sin embargo, la propuesta presentada en la convocatoria plantea realizar la emisión de acciones sin que se aplique este derecho, permitiendo una mayor flexibilidad en su colocación en el mercado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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