La economía colombiana creció 0,5 % durante el tercer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, según cifras reveladas por el Dane. Con este resultado, el Producto Interno Bruto (PIB) acumuló un crecimiento de 2,1 % entre enero y septiembre.

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Sin embargo, al comparar el tercer trimestre con el segundo trimestre de este año, la economía registró una contracción de 0,8 %.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la explotación de minas y canteras, que avanzó 7,8 %.

También se destacaron las actividades artísticas y de entretenimiento, con un aumento de 5,2 %, y el suministro de electricidad, gas y agua, que creció 3,9 %.

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En contraste, la agricultura fue uno de los sectores con peor desempeño, al registrar una caída de 6,7 %. Dentro de esta actividad sobresalió la contracción de la pesca y acuicultura, de 35,4 %, y del cultivo permanente de café, que retrocedió 11,2 %.

También cayeron las industrias manufactureras (-1,2 %), información y comunicaciones (-2,9 %) y las actividades financieras y de seguros (-0,8 %).

El resultado contrasta con el crecimiento de 2,9 % registrado durante el primer semestre. En ese periodo, los principales impulsores fueron la administración pública, educación y salud, con un aumento de 7,9 %, y el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, que avanzaron 2,6 %.

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