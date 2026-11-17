En medio de las revelaciones sobre negocios delicados, la cantidad de personas en Colombia que reciben dinero desde otros países superó el doble en apenas un año, reflejando una transformación profunda en los vínculos financieros internacionales.

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Según registros divulgados por ARQ, en octubre de 2026 el número de colombianos receptores de recursos extranjeros resultó 2,1 veces superior frente al mismo mes de 2025.

Este crecimiento sostenido responde tanto a las remesas familiares habituales como al auge de profesionales que cobran honorarios o salarios trabajando remotamente para compañías ubicadas fuera del país.

Paralelamente, la proporción entre emisores y receptores experimentó un equilibrio inédito durante el último año, modificando el comportamiento histórico de los flujos transfronterizos de capital en territorio nacional.

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Actualmente, por cada colombiano que transfiere dinero hacia el exterior, exactamente otro ciudadano recibe fondos internacionales, mientras doce meses atrás los receptores superaban en 48% a los emisores.

“Estamos viendo un cambio en la relación de los colombianos con el dinero internacional. A las ayudas económicas que tradicionalmente enviaban los familiares desde otros países se suman ahora los pagos a trabajadores independientes, profesionales que trabajan de manera remota y personas contratadas por empresas extranjeras. Esto hace que recibir dinero del exterior sea cada vez más cotidiano”, explicó Benjamín Sánchez, director de Operaciones de ARQ en Colombia.

Geográficamente, Estados Unidos conserva el liderazgo indiscutible como principal origen de los recursos financieros que ingresan mensualmente hacia cuentas digitales utilizadas por ciudadanos residentes en toda Colombia.

Durante octubre de 2026, exactamente 75 de cada 100 receptores recibieron transferencias provenientes desde cuentas bancarias estadounidenses, consolidando la estrecha interdependencia laboral y familiar con ese mercado norteamericano.

Por su parte, Europa registró una expansión acelerada al pasar de representar el 8% al 20% del total de receptores colombianos en el transcurso de un solo año.

En cuanto a los montos percibidos, la mitad de quienes reciben dinero del exterior obtiene mensualmente 1.144 USDs, equivalentes a dólares digitales, o una suma todavía mayor.

El dinamismo laboral internacional explica gran parte de estas cifras, pues en octubre el pago típico realizado por una empresa extranjera alcanzó los 803 USDs por operación.

En contraste, el envío promedio efectuado por una persona natural se ubicó en 480 USDs, mientras que las transferencias tramitadas mediante empresas tradicionales de giros promediaron 350 USDs.

Además, el volumen de recursos recibidos mediante plataformas especializadas en gestionar nóminas internacionales se multiplicó por 3,4 en doce meses, registrando un pago típico de 1.000 USDs.

Asimismo, el destino final de estas divisas muestra cambios notables respecto al consumo cotidiano y la protección patrimonial frente a la volatilidad cambiaria enfrentada por los hogares colombianos.

Por cada 100 USDs recibidos desde el extranjero, los usuarios destinan el 23% a compras mediante tarjeta internacional y conservan el 19% como ahorro en dólares digitales.

Esta tendencia hacia el resguardo financiero creció considerablemente, considerando que exactamente hace un año la proporción destinada al ahorro digital apenas alcanzaba el 3% del monto ingresado.

Para quienes ejecutan operaciones transfronterizas regularmente, evaluar los costos reales de intermediación resulta indispensable antes de seleccionar cualquier canal financiero tradicional o plataforma tecnológica disponible en el mercado.

Por ejemplo, recibir una transferencia bancaria de 500 USD mediante ciertas entidades financieras locales puede generar cobros de hasta 25 USD, excluyendo tarifas adicionales de bancos corresponsales intermedios.

De manera similar, enviar esa misma cifra desde la banca virtual de un banco tradicional colombiano puede costar hasta 32,73 USD sumando comisiones y gastos operativos transaccionales.

A dichos descuentos directos suele añadirse el margen cambiario aplicado entre la tasa ofrecida por la entidad financiera y la tasa oficial de referencia vigente del mercado.

Por consiguiente, especialistas recomiendan verificar previamente tarifas de envío o recepción, tasas de conversión aplicadas, cargos ocultos y tiempos estimados de disponibilidad efectiva antes de transferir fondos internacionales.

Una transferencia internacional convencional cursada mediante el sistema bancario tradicional desde Estados Unidos tarda habitualmente entre uno y cinco días hábiles para acreditarse en cuentas locales.

Frente a estas fricciones operativas, plataformas como ARQ habilitan cuentas locales en Estados Unidos mediante número de cuenta y routing, además de cuentas europeas identificadas con código IBAN.

De este modo, el remitente ejecuta una transferencia doméstica sin atravesar redes SWIFT ni bancos intermediarios, acreditándose el saldo como dólares digitales USDs o euros digitales EURc.

Estas transacciones mantienen una tarifa fija de 3 USDs para Estados Unidos y 3 EURc para Europa independientemente del monto enviado, utilizando dólares emitidos por Bridge de Stripe.

Dichos activos digitales cuentan con respaldo uno a uno en efectivo y bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo, auditados mensualmente por una firma verificadora independiente.

“Hoy una persona puede vivir en Colombia, trabajar para una empresa en Estados Unidos y recibir su pago en dólares. Lo que necesita es poder acceder a ese dinero sin asumir costos que hoy son innecesarios, conocer cuánto tarda en llegar y tener claridad sobre las condiciones de cada operación. Esa es la nueva realidad de los pagos internacionales”, concluyó Sánchez.

Así, la adopción masiva de herramientas digitales redefine la inclusión financiera global y facilita la integración económica de trabajadores y familias colombianas con mercados internacionales cada vez más conectados.

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