Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El valor de la hora ordinaria de trabajo en Colombia podría experimentar un cambio importante en 2027. Todo depende de la cifra final que se acuerde en el incremento del salario mínimo, una negociación que genera grandes expectativas y marcadas diferencias entre empresarios y centrales obreras. Según la información, las propuestas sobre la mesa oscilan entre un aumento del 8 % y uno mucho más alto, de 38,5 %. La negociación formal está programada para comenzar el 18 de noviembre y, tal como lo indica la normativa vigente, debe concluir antes del 30 de diciembre de 2026.

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En la actualidad, el salario mínimo colombiano es de $1.750.905, cifra que no incluye el auxilio de transporte. Según lo establecido, la jornada máxima legal es de 42 horas semanales, lo que se traduce en un promedio de 210 horas mensuales. Bajo estos parámetros, el valor de la hora ordinaria se calcula en aproximadamente $8.338.

La tabla de escenarios futuros muestra diferencias considerables entre las propuestas. Si se adoptara el aumento sugerido por los empresarios, que es del 8 %, el salario mínimo pasaría a $1.890.977. Este ajuste repercutiría en el valor de la hora ordinaria, que alcanzaría los $9.005. Una propuesta alternativa plantea un incremento del 9 %, con lo cual el sueldo básico llegaría a $1.908.486 y la hora de trabajo se pagaría a $9.088.

No obstante, el panorama sería completamente distinto si se aprobara el aumento del 38,5 % respaldado por las centrales obreras. En ese caso, el salario mínimo subiría a $2.425.003, incrementando el valor de la hora ordinaria hasta los $11.548 según los cálculos presentados.

Estas cifras permiten dimensionar el nivel de desacuerdo que existe entre las partes encargadas de definir el salario mínimo en Colombia. Mientras el sector empresarial prefiere ajustes moderados, los sindicatos defienden incrementos más altos en busca de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Es relevante aclarar que estos valores solo consideran el sueldo básico y las horas mensuales de referencia, excluyendo auxilio de transporte, aportes de seguridad social o recargos por horas extras y jornadas especiales. El monto final dependerá del acuerdo logrado entre Gobierno, empleadores y trabajadores o de la decisión que tome finalmente el Ejecutivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se calcula el valor de la hora ordinaria de trabajo en Colombia?

El valor de la hora ordinaria se calcula dividiendo el salario mínimo mensual vigente por el total de horas legales trabajadas en el mes, que actualmente son 210. Es fundamental señalar que este cálculo no incluye auxilios como el de transporte ni recargos por trabajo extra.

¿Qué factores influyen en el aumento del salario mínimo en Colombia?

El aumento depende de la negociación entre empresarios, centrales obreras y el Gobierno, tomando en cuenta propuestas que reflejan intereses distintos: el sector empresarial propone incrementos más bajos, mientras los sindicatos buscan ajustes significativos. El acuerdo debe darse antes del cierre del año, según la información.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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