Por: El Espectador

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"La memoria de Colombia nunca se detuvo", una frase que resalta en un afiche del Museo Nacional de la Memoria, resume bien la persistencia detrás de este proyecto emblemático impulsado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Como relata el texto, esta iniciativa ubicada en el occidente de la capital nació bajo el mandato de la Ley de Víctimas de 2011, que dispuso la creación de un espacio dedicado a "visibilizar y dignificar a las víctimas del conflicto armado". Sin embargo, el camino para que el museo se hiciera realidad ha sido largo y accidentado.

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La construcción del edificio enfrentó una interrupción de tres años, un periodo en el que se frenaron sus avances por cuenta de cambios en el entorno político, sumados a la disputa de dos presidentes con posturas políticas diametralmente opuestas respecto a la memoria del conflicto y la gestión de este tipo de proyectos. Solo hace ocho meses se reanudaron las obras, lo que reavivó la expectativa sobre su culminación.

Un hito reciente en la historia del Museo fue el nombramiento, hace poco más de dos meses, de D’mar Córdoba —periodista y abogado— como director tanto del Museo como del Centro Nacional de Memoria Histórica. De este modo, Córdoba sucede a María Gaitán, quien estuvo a cargo de la gestión durante la administración de Gustavo Petro. Esta transición marca un nuevo ciclo en la operación de la entidad, en el marco de las tareas que se deben hacer para recuperar el tiempo perdido y poner en marcha lo pendiente.

Uno de los principales retos que enfrenta Córdoba es administrar lo que resta de los COP 95.000 millones asignados desde 2025, cifra clave para la terminación del Museo. Hay un plazo concreto: la prioridad es que las obras se ajusten a lo planeado y concluyan a más tardar en 2028, ya que para ese año se agotan los más de COP 27.000 millones que, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), están presupuestados para esta etapa final.

En medio de estos cambios administrativos y ajustes presupuestarios, la continuidad del Museo Nacional de la Memoria depende no solo de la correcta gestión de los recursos, sino de la capacidad de la entidad para sobreponerse a las tensiones políticas y garantizar que la memoria histórica de Colombia cuente con un espacio permanente. Los postulados de la Ley de Víctimas siguen siendo la brújula de un esfuerzo institucional que deberá entregar resultados concretos en los próximos años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal del Museo Nacional de la Memoria en Colombia?

De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Víctimas de 2011, el principal objetivo del Museo Nacional de la Memoria es "visibilizar y dignificar a las víctimas del conflicto armado". Su creación responde a la necesidad de reconocer y reflejar el impacto del conflicto en la vida de millones de colombianos, consolidando un lugar donde la historia y las experiencias de las víctimas sean protagonistas.

¿Quiénes son los responsables actuales y qué retos enfrentan en la construcción del Museo Nacional de la Memoria?

La dirección tanto del Museo como del Centro Nacional de Memoria Histórica recae actualmente en D’mar Córdoba, quien asumió hace un poco más de dos meses en reemplazo de María Gaitán. El reto principal es administrar los recursos restantes —de acuerdo con cifras del DNP— para garantizar la finalización del proyecto como fue planeado, antes del 2028, fecha en la que se terminan los fondos presupuestados para esta obra.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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