El escándalo desatado al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por cuenta de las presuntas operaciones irregulares atribuidas a Carlos Andrés Oyola Tovar sigue destapando graves pistas sobre un supuesto plan articulado para infiltrar y sabotear los sistemas de la Registraduría Nacional durante el calendario electoral de 2026. De acuerdo con informes de empalme y documentos revelados por medios nacionales, Oyola habría coordinado una red de activistas digitales, bodegueros y piratas informáticos con el propósito de “cambiar resultados de la votación del 21 de junio” en la segunda vuelta presidencial, además de intentar manipular el mapa de riesgo electoral y los datos del preconteo en favor de Iván Cepeda, en medio de un ambiente marcado por 300 campañas de desinformación detectadas por la Misión de Observación Electoral y por los constantes cuestionamientos del entonces presidente Gustavo Petro contra los formularios E-14 y el software de escrutinio.

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Las alarmas institucionales se encendieron formalmente el pasado 5 de marzo de 2026, fecha en la que el registrador nacional, Hernán Penagos, radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación advirtiendo sobre persistentes intentos de intrusión en las plataformas tecnológicas de la entidad y maniobras de suplantación de su portal oficial, llegando a registrarse hasta 300 direcciones IP conectadas de manera simultánea durante la campaña legislativa. A la par de estos ataques cibernéticos, la Contraloría General de la República ordenó esta semana una auditoría prioritaria sobre cinco contratos de la DNI que suman cerca de 20.783 millones de pesos, poniendo bajo la lupa la gestión de un organismo que estuvo dirigido consecutivamente por cuatro exmilitantes del M-19 —Manuel Alberto Casanova, el hoy prófugo Carlos Ramón González, Jorge Lemus y René Guarín— y que, según fuentes internas, habría sido desviado hacia labores de espionaje político contra opositores mediante infiltrados en entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El perfil del presunto articulador de esta red revela un alarmante historial delictivo previo a su llegada al aparato de inteligencia en febrero de 2024. Actualmente, Oyola permanece recluido en prisión por un expediente distinto en el que la Fiscalía le imputó cinco delitos, incluidos concierto para delinquir y acceso abusivo a sistema informático, tras comprobarse que entre 2017 y 2023 lideró una estructura que adulteró calificaciones y registros financieros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para graduar irregularmente a por lo menos 19 personas; de hecho, su propio historial académico fue modificado 46 veces para obtener diplomas de ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública, maniobra que también intentó replicar en una maestría antes de ser descubierto. Pese a haber pasado por la Unidad de Trabajo Legislativo de Rodrigo Villalba, la Contraloría y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos —donde devengó 16 millones de pesos mensuales—, aterrizó en el área de Tecnología de la DNI para desarrollar una plataforma de inteligencia que resultó inservible según admitió Jorge Lemus al señalar que “estaban diciendo que no servía la plataforma”, manteniéndose activo incluso tras emitirse una orden de captura en su contra en mayo y logrando escapar de un allanamiento en un apartamento fachada custodiado por agentes de contrainteligencia.

A este entramado se suma el inquietante papel desempeñado por Cristian Javier Oyola Tovar, hermano gemelo del contratista detenido, quien ingresó el 13 de febrero de 2026 a las instalaciones de la Registraduría respaldado por un correo de autorización enviado a nombre de la magistrada del CNE Fabiola Márquez, integrante del Pacto Histórico. En dicha diligencia se discutieron asuntos altamente sensibles sobre el programa de escrutinio, la designación de jurados de votación y el plan de auditoría del código fuente, mientras Cristian acumulaba más de 400 millones de pesos en contratos estatales en la UNP y en la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos bajo el mismo supervisor de su hermano, cerrando un círculo de sospechas que también alcanza al Decreto 0563 del 3 de junio, mediante el cual se incluyó a la DNI en los esquemas vehiculares de expresidentes y exvicepresidentes, facilitando la eventual instalación de micrófonos y rastreadores GPS.

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