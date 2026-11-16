Un nuevo informe de Noticias Caracol puso bajo la lupa las actuaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, la revelación tiene que ver con una solicitud que habría hecho René Guarín, entonces director encargado de la entidad, para acceder al censo electoral completo de Colombia, semanas antes de la primera vuelta presidencial de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los documentos conocidos por la Unidad Investigativa del noticiero, Guarín solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil la base de datos completa de los ciudadanos habilitados para votar. La petición incluía información como números de cédula, edades, género, pertenencia étnica y puestos de votación.

La solicitud habría sido sustentada en actividades de contrainteligencia. Sin embargo, el alcance de la información requerida y las competencias de la DNI para acceder a esos registros abrieron nuevos interrogantes sobre el manejo de los datos de los ciudadanos y las actividades que adelantaba la entidad durante el periodo electoral.

Uno de los aspectos que concentra la atención es que la DNI no tiene entre sus funciones ordinarias la administración de la información electoral, responsabilidad que corresponde a la Registraduría. Por eso, la petición plantea dudas sobre el fundamento jurídico que habría permitido a la agencia de inteligencia solicitar una base de datos con información personal de millones de colombianos.

Lee También

Además, por el momento en que se habría producido el requerimiento, también surgen preguntas sobre el propósito de obtener esos registros en la antesala de las elecciones presidenciales. No obstante, la solicitud, por sí sola, no demuestra que la información hubiera sido utilizada para vigilar ciudadanos, identificar preferencias políticas o interferir en los resultados electorales.

¿Qué se sabe de las investigaciones contra la DNI?

La revelación se suma a otros señalamientos sobre presuntas actuaciones irregulares dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno anterior. Entre ellos están los documentos que advertirían sobre posibles operaciones informáticas contra los sistemas de la Registraduría y eventuales planes para afectar el proceso electoral.

En uno de esos casos aparece Carlos Oyola, un funcionario de la DNI señalado en documentos internos de haber participado en una estructura que habría tenido como objetivo atacar los sistemas de la autoridad electoral. Oyola fue capturado el 6 de noviembre en Neiva y es investigado por estos hechos, aunque las acusaciones deben establecerse dentro del proceso judicial correspondiente.

Las denuncias hacen parte de un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y entregado a la nueva dirección de la entidad. El documento reúne hallazgos, fotografías y reportes internos sobre diferentes operaciones que habrían ocurrido durante la administración anterior.

Las revelaciones ya motivaron llamados a investigar por parte del actual Gobierno y de sectores políticos. También se han conocido cuestionamientos desde el Pacto Histórico, cuyos integrantes han señalado que las denuncias deben examinarse sin convertirlas en acusaciones probadas contra una colectividad.

Por ahora, las circunstancias en las que se pidió el censo electoral, el eventual acceso a la información y su posible utilización siguen siendo asuntos que deben esclarecer las autoridades. Las investigaciones tendrán que determinar si hubo irregularidades, quiénes participaron y si se utilizaron las capacidades de inteligencia del Estado por fuera de los límites legales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.