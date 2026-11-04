El presidente Donald Trump perdió el respaldo mayoritario que tenía su partido en el Congreso de Estados Unidos. Las elecciones legislativas del 3 de noviembre dejaron a los demócratas al frente tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, un cambio que modifica el panorama político para los dos años que le restan al mandatario en la Casa Blanca.

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La victoria demócrata se extendió más allá de los territorios donde tradicionalmente han tenido mayor respaldo. En varios estados de tendencia republicana consiguieron triunfos que sorprendieron durante la jornada, entre ellos Texas, donde también lograron quedarse con un escaño en el Senado y ganar la gobernación.

Uno de los resultados decisivos para el control de la Cámara alta llegó desde Iowa. El demócrata Josh Turek venció en esa contienda y permitió que su partido alcanzara los 51 escaños necesarios para quedarse con la mayoría del Senado. Posteriormente, el balance favorable a los demócratas llegó a 53 puestos, de acuerdo con el seguimiento electoral de El País, de España.

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Mientras tanto, en la Cámara la oposición superó los 221 escaños frente a 129 de los republicanos, según el último informe entregado por la BBC hacia la 1:54 a. m., de este miércoles 4 de octubre. De esta manera, los demócratas recuperan mayorías también en esa dependencia, a falta de 85 asientos por asignar.

El cambio de mayorías significa que Trump tendrá que afrontar la segunda parte de su mandato con un Congreso controlado por la oposición. La nueva composición legislativa puede modificar el trámite de sus iniciativas, el debate presupuestal y la vigilancia política sobre las decisiones de su administración.

La jornada también dejó resultados destacados en las elecciones estatales. En Texas, Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer hispana en llegar a la gobernación. En ese mismo estado, el demócrata James Talarico ganó la disputa por un escaño en el Senado frente a Ken Paxton, en una victoria que puso fin a más de tres décadas de dominio republicano en contiendas estatales de ese nivel.

Estados que cambiaron el mapa político de Estados Unidos

Texas fue uno de los escenarios más significativos de la noche electoral. Además del triunfo de Hinojosa, Talarico consiguió una victoria para los demócratas en el Senado, pese a que su rival contaba con el respaldo de Trump y con una campaña respaldada por importantes recursos económicos.

Ohio también entregó un escaño de la Cámara alta a los demócratas. El exsenador Sherrod Brown derrotó al republicano Jon Husted, mientras que en Maine el demócrata Troy Jackson venció a la veterana senadora republicana Susan Collins.

En Iowa, además de la victoria de Turek para el Senado, Rob Sand obtuvo la gobernación tras imponerse al republicano Zach Lahn. California también eligió a un demócrata, Xavier Becerra, quien se convirtió en el primer gobernador hispano del estado desde 1875.

No todos los resultados favorecieron a la oposición. En Florida, los republicanos conservaron el escaño del Senado con Ashley Moody y Byron Donalds ganó la gobernación. Sin embargo, esos triunfos no fueron suficientes para evitar que el partido perdiera el control de las dos cámaras del Congreso.

Trump habló de los resultados y Obama celebró el triunfo demócrata

Tras conocerse el cambio de mayorías, Trump manifestó que estaba dispuesto a aceptar los resultados y trabajar con los demócratas. En declaraciones a The New York Times, expresó su disposición a buscar acuerdos con la oposición, aunque también sostuvo que la derrota republicana se relacionaba con que su nombre no aparecía en las papeletas.

El mandatario había advertido durante la campaña que vetaría las leyes impulsadas por un Congreso de mayoría demócrata. Después de los primeros resultados, publicó en su red social Truth una imagen de una gorra roja con la palabra “VETO”, en alusión a esa amenaza.

Por su parte, el expresidente Barack Obama celebró el resultado y sostuvo que los votantes habían enviado un mensaje a favor de una política capaz de unir a los ciudadanos y ofrecer soluciones a sus problemas. También destacó las victorias conseguidas por su partido en territorios que hasta ahora se consideraban difíciles de conquistar.

El resultado abre una nueva etapa de tensión entre la Casa Blanca y el Capitolio. Con los demócratas al frente de ambas cámaras, Trump tendrá que negociar con una oposición que contará con mayor capacidad para intervenir en la agenda legislativa y ejercer control político durante el resto de su periodo presidencial.

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