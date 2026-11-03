Estados Unidos acude a las urnas este martes 3 de noviembre de 2026 en unas elecciones de medio mandato decisivas que el presidente Donald Trump convirtió en un referéndum directo sobre su administración. El mandatario pidió abiertamente a sus seguidores votar como si su nombre figurara en la tarjeta electoral, asumiendo una apuesta política de alto riesgo cuyos resultados definirán el balance de poder y el margen de gobernabilidad de la Casa Blanca para los dos últimos años de su segundo mandato.

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En la jornada se disputan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 puestos en el Senado y 36 gobernaciones estatales. Los sondeos previos muestran un panorama adverso para el oficialismo; mediciones como la de Reuters/Ipsos sitúan la aprobación del presidente en un 32 % y otorgan una ventaja de nueve puntos a los demócratas entre votantes probables. Proyecciones como las de Decision Desk HQ perfilan un favoritismo opositor de 241-194 en la Cámara Baja y un 52-48 en la Cámara Alta, aunque analistas como Daniel Zovatto, director de Radar Latam 360, advierten que la contienda sigue abierta en estados clave como Texas, Carolina del Norte y Kansas.

La jornada electoral llega impulsada por cifras históricas de participación. De acuerdo con el Election Lab de la Universidad de Florida, el voto anticipado superó los 53,6 millones de sufragios, sobrepasando los 45,9 millones registrados en 2022. A este volumen masivo se suma el peso decisivo de los votantes independientes, que representan el 10 % del electorado según el Pew Research Center, la proporción más alta de indecisos en casi una década.

Frente a la posibilidad de perder el control legislativo, el mandatario advirtió en el pódcast del New York Post que se convertirá en el “señor Veto” para frenar las iniciativas de un Congreso de mayoría opositora. Un control demócrata abriría el camino a investigaciones contra la administración, bloqueos de nombramientos y frenos al financiamiento militar, en una velada electoral que se prevé larga mientras avanza el escrutinio oficial en todo el país.