Un mensaje de cuatro palabras habría sido la última advertencia de Nathalia Gadelha antes de morir en el accidente aéreo de Palm Beach, Florida. La copiloto, de 20 años, le escribió a su novio que el avión atravesaba turbulencias y presentaba hielo, según informó TMZ, que citó una conversación del New York Post con el padrastro de la joven.

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Thiago Cortelet le contó al diario que cree que Nathalia envió el mensaje alrededor de las 12:40 p. m., hora del este, unos diez minutos antes del choque. El texto, según la versión reproducida por TMZ, decía: “Tengo turbulencias, tengo hielo”.

La joven mantenía una relación con otro piloto con licencia. De acuerdo con TMZ, ambos habían llamado la atención por su corta edad: Nathalia obtuvo su licencia de vuelo a los 17 años, cuando cursaba la secundaria. Su familia confirmó que acumulaba más de 1.300 horas de experiencia al momento de su muerte.

Nathalia se desempeñaba como copiloto y asistía al capitán Jeff Gregory cuando la aeronave cayó en picada y se estrelló en West Palm Beach. TMZ informó que las nueve personas que viajaban a bordo murieron. Entre las víctimas también estaban Adam Robinson, empresario tecnológico de Austin, de 44 años; su esposa, Helen; sus dos hijos y dos amigos cercanos.

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El accidente también quedó registrado en una comunicación de la central de emergencias. En el audio, divulgado por TMZ, se escucha a Nathalia exclamar: “¡Mierda, se nos acaba el tiempo!”, mientras un hombre, que sería Gregory, recita el Padrenuestro.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ofreció detalles el lunes. Según reportó TMZ, la entidad considera que el avión pudo estar desintegrándose antes de tocar tierra y señaló que el reactor habría enfrentado turbulencias y formación de hielo. Las causas del siniestro siguen aún bajo investigación.

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