Estados Unidos lanzó ataques limitados contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, horas después de que Donald Trump destacara avances diplomáticos con Teherán y a pocas horas de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

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Según medios estadounidenses, los bombardeos fueron descritos como una acción defensiva y no como el inicio de una nueva ofensiva a gran escala.

El ataque ocurrió en medio de intensas negociaciones indirectas entre ambos países para intentar poner fin a un conflicto que lleva ocho meses.

El negociador iraní Mohamad Baqer Qalibaf afirmó que Teherán está preparado para la guerra, pero aseguró que entregó una “respuesta racional” y advirtió que ahora corresponde a Washington evitar una escalada.

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Irán también planteó reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta clave para la exportación mundial de hidrocarburos, en un plazo de dos días, siempre que Estados Unidos acepte sus demandas, entre ellas levantar sanciones petroleras y descongelar activos.

Trump ha dicho que un acuerdo podría alcanzarse pronto, mientras China expresó respaldo a Irán.

Sin embargo, las amenazas militares continúan y Teherán advierte sobre represalias si Washington retoma una guerra a gran escala.

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