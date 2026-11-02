Lo que debía ser un vuelo de pocos minutos terminó en tragedia en México. Dos personas murieron este lunes 2 de noviembre luego de que una avioneta se precipitara sobre una zona urbana de Pachuca, en el estado de Hidalgo, apenas un minuto después de despegar. La aeronave cayó sobre una avenida y terminó envuelta en llamas.

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El accidente ocurrió a las 9:31 de la mañana, hora local, cuando la avioneta Cessna 210, de matrícula XB-AZG y operada por Grupo Aeroespacial Avspace, cubría la ruta entre el Aeropuerto de Pachuca y el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca, en Morelos. El despegue se produjo a las 9:30 a. m. y, durante la fase inicial de ascenso, la aeronave perdió altura y cayó a tierra.

El impacto tuvo lugar aproximadamente a 500 metros de la cabecera 21 de la pista, sobre la avenida Tezontle, en la colonia Venta Prieta. La fuerza del choque partió la estructura del avión en dos y, posteriormente, provocó un incendio que alertó a los habitantes del sector.

Al sitio llegaron unidades de Protección Civil, Bomberos y diferentes organismos de seguridad para controlar las llamas, atender la emergencia y acordonar la zona. Las autoridades confirmaron que los dos ocupantes de la avioneta fallecieron en el siniestro. Sin embargo, hasta el momento no han divulgado sus identidades.

Por otra parte, personal de la Comandancia del Aeropuerto de Pachuca se desplazó hasta el lugar para adelantar las actuaciones correspondientes. La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) también confirmó la apertura de una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades buscan establecer qué provocó la caída de la aeronave durante los primeros minutos del vuelo. Por ahora, no se conocen las causas del accidente ni se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a la avioneta a estrellarse en plena zona urbana.

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