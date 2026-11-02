Un ciberataque contra los sistemas informáticos de refrigeración afectó a supermercados de varios países europeos durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre de 2026. Los delincuentes manipularon a distancia los equipos y elevaron las temperaturas de las neveras y congeladores hasta niveles extremos, lo que obligó a retirar alimentos frescos y congelados de las tiendas.

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Los incidentes se reportaron principalmente en Bélgica, Suecia, Luxemburgo y Estonia. Otros informes también mencionaron afectaciones en Países Bajos, Irlanda y Finlandia. La situación encendió las alarmas sobre la seguridad de los dispositivos conectados a internet que controlan instalaciones esenciales para el funcionamiento de los comercios.

El ataque ocurrió mientras los establecimientos estaban cerrados. Cuando los trabajadores llegaron a sus puestos, encontraron equipos que habían dejado de refrigerar y, en algunos casos, expulsaban aire caliente. La mercancía que perdió las condiciones adecuadas de conservación tuvo que ser retirada para evitar que llegara a los consumidores.

Las temperaturas registradas variaron según el país y el establecimiento. En Suecia, la cadena ICA Group confirmó alteraciones en sus centrales frigoríficas. En una tienda de Sjöbo, los equipos llegaron a los 50 grados centígrados, por lo que fue necesario desechar los productos afectados. La cadena Coop también reportó problemas en seis establecimientos.

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En Estonia, la empresa Kitman Coldtech, proveedora de la tecnología comprometida, informó que los atacantes ingresaron a un computador central de control y elevaron la temperatura hasta los 50 grados en un supermercado de la cadena Selver.

En Bélgica, algunos reportes señalaron que los equipos alcanzaron incluso los 70 grados. La cadena Delhaize confirmó afectaciones en varias decenas de tiendas, mientras Carrefour informó problemas en 15 de sus más de 700 establecimientos en ese país. También se reportaron incidentes en locales de Spar y otras compañías.

Aunque las empresas señalaron que sus centros de distribución y entregas continuaron funcionando con normalidad, la disponibilidad de productos frescos y congelados se redujo temporalmente en los comercios afectados.

Cómo lograron alterar los sistemas de refrigeración

Las primeras hipótesis apuntan a vulnerabilidades en plataformas informáticas antiguas que permiten controlar a distancia los equipos de refrigeración. Estos sistemas facilitan el monitoreo de temperaturas y el mantenimiento, pero pueden convertirse en una puerta de entrada para los delincuentes cuando no cuentan con actualizaciones de seguridad.

En algunos casos, los responsables habrían activado remotamente el modo de descongelamiento de los equipos. Sin embargo, las circunstancias exactas del ataque siguen bajo investigación.

El episodio recuerda los incidentes registrados en Francia durante octubre, cuando cientos de supermercados sufrieron alteraciones similares. Las autoridades y especialistas investigan si existe relación entre ambas ofensivas. La repetición de estos ataques puso sobre la mesa los riesgos que enfrenta la cadena de abastecimiento de alimentos cuando sus sistemas tecnológicos son vulnerados.

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