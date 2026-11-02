Pak Jin Hyuk, también identificado como Park Jin Hyok, es un ciudadano norcoreano señalado por el Gobierno de Estados Unidos de participar en diferentes ataques informáticos internacionales. Su nombre apareció en una investigación del Departamento de Justicia estadounidense, que lo vinculó con una estructura de hackers relacionada con el régimen de Corea del Norte.

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Uno de los episodios más conocidos asociados con su expediente es el ataque contra Sony Pictures en 2014. La operación afectó los sistemas de la compañía cinematográfica después de la producción de The Interview, una película que incluía una historia ficticia sobre el asesinato del líder norcoreano Kim Jong-un. También fue relacionado con el intento de robo al Banco de Bangladesh en 2016 y con el ataque del virus WannaCry, que en 2017 afectó computadores de más de 150 países.

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Las autoridades estadounidenses sostienen que Pak Jin Hyuk habría trabajado para Chosun Expo Joint Venture, una compañía que presuntamente servía como fachada para operaciones informáticas vinculadas al Gobierno norcoreano. Además, lo relacionaron con Lazarus, un grupo señalado por diferentes investigaciones de ciberseguridad de participar en robos de criptomonedas, espionaje y ataques contra organizaciones de distintos países.

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Su nombre vuelve a cobrar relevancia por el ataque contra Binance del 29 de octubre de 2026. El FBI atribuyó la operación a Corea del Norte y señaló al grupo TraderTraitor como responsable del robo de más de 6.000 millones de dólares. Esta organización ha sido relacionada por investigadores con Lazarus, lo que reavivó las preguntas sobre la posible participación de integrantes de esa estructura en el caso.

Sin embargo, la conexión entre Pak Jin Hyuk y el hackeo de Binance todavía no está demostrada. Aunque el programador fue acusado por Estados Unidos de participar en operaciones informáticas atribuidas a Lazarus, ni el FBI ni las investigaciones públicas conocidas lo han identificado como autor material o integrante directo del ataque contra la plataforma de criptomonedas. Por ahora, la relación se limita a sus antecedentes y a los vínculos entre los grupos mencionados.

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Pak Jin Hyuk tampoco tiene una captura confirmada en los registros consultados. El FBI lo mantiene en su lista de personas buscadas y en diciembre de 2020 se emitió una nueva orden federal de arresto en su contra por delitos relacionados con fraude bancario, fraude electrónico e intrusiones informáticas.

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