La salud de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, vuelve a ser motivo de especulación internacional luego de que el diario británico The Sun reportara una serie de rumores sobre una supuesta emergencia médica que habría sufrido el mandatario. Según versiones difundidas en redes sociales y recogidas por ese medio, el dirigente habría sufrido una hemorragia cerebral, caído en coma y sido trasladado a China para recibir atención especializada.

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Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial que permita establecer que Kim Jong-un atraviesa esa situación. Ni las autoridades de Corea del Norte ni el Gobierno chino han confirmado su presunta hospitalización, el diagnóstico mencionado en las publicaciones o su supuesto traslado a Pekín.

Kim Jong-un habría sido trasladado a un hospital de China

De acuerdo con la información publicada por The Sun, las versiones que circulan en internet señalan que el mandatario habría sido llevado al Peking Union Medical College Hospital, en la capital china, para recibir tratamiento de urgencia.

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Las especulaciones apuntan a que la decisión estaría relacionada con las limitaciones de la infraestructura médica de Pionyang, capital norcoreana. No obstante, tampoco se han presentado pruebas independientes que permitan confirmar que Kim haya ingresado a ese centro hospitalario.

La última aparición pública conocida del dirigente, según el medio británico, ocurrió el 11 de octubre de 2026, cuando visitó un museo dedicado al desarrollo de la defensa en Corea del Norte. Durante el recorrido estuvo acompañado por su hija, Kim Ju-ae, quien ha aparecido junto a él en distintos actos oficiales.

Los antecedentes de los rumores sobre su salud

Las versiones sobre el estado de salud del mandatario no son nuevas. En 2020 también circularon especulaciones sobre una supuesta enfermedad grave e incluso su posible muerte, después de que permaneciera alejado de la vida pública durante un periodo prolongado. Posteriormente, Kim reapareció en actos oficiales.

Además, reportes recientes de inteligencia surcoreana han señalado que el dirigente tendría un peso aproximado de 140 kilogramos. Aunque su condición física ha despertado preocupación, ese dato no demuestra que haya sufrido una emergencia médica.

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Por ahora, la supuesta hemorragia cerebral, el coma y el traslado a China siguen siendo versiones sin verificar. La ausencia de información oficial mantiene abiertas las preguntas sobre su estado de salud, pero no permite concluir que se encuentre en peligro de muerte.

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