Los rumores sobre un posible quebranto de salud de Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, tomaron fuerza este lunes 19 de octubre, luego de que circularan versiones que aseguraban que había sufrido una hemorragia cerebral y se encontraba en coma. En medio de las especulaciones, los medios estatales norcoreanos difundieron fotografías del mandatario durante una actividad pública.

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(Ver también: [Fotos] Kim Jong-un muestra por primera vez a su hija en público)

Las imágenes muestran a Kim en una exposición dedicada a la industria de vestuario y calzado, donde aparece recorriendo las instalaciones, observando productos y conversando con funcionarios. En el registro también se le ve acompañado por su hija, Kim Ju-ae.

La publicación del material gráfico llamó la atención por coincidir con la difusión de versiones sobre una supuesta emergencia médica. Sin embargo, las fotografías no constituyen una confirmación independiente de su estado de salud ni permiten establecer por sí solas cuándo fueron tomadas.

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North Korea releases ‘proof of life’ photos of Kim Jong Un after wild rumors dictator died from brain hemorrhage https://t.co/1neSHdtEdz https://t.co/LeMNfeNr3E — New York Post (@nypost) October 20, 2026

¿De dónde surgieron los rumores sobre la salud de Kim Jong-un?

Las especulaciones circularon en redes sociales y fueron retomadas por medios internacionales, entre ellos el diario británico The Sun. Según esas versiones, el dirigente norcoreano habría sufrido una hemorragia cerebral el domingo 18 de octubre y habría sido trasladado a un centro médico en Pekín, China.

Algunas publicaciones fueron más allá y aseguraron que Kim había entrado en coma e incluso que había muerto. No obstante, esas afirmaciones no estaban respaldadas por pruebas verificables ni por información médica que permitiera confirmar lo sucedido.

Las versiones también reavivaron las preguntas sobre quién podría asumir el poder en Corea del Norte en caso de que el mandatario quedara incapacitado. Entre los nombres que suelen aparecer en este tipo de escenarios está el de su hermana, Kim Yo-jong, una figura con influencia dentro del aparato político del país.

Qué muestran las imágenes difundidas por Corea del Norte

De acuerdo con los reportes de los medios estatales, Kim Jong-un visitó una exposición de prendas de vestir y calzado. En las fotografías se le observa examinando zapatos infantiles, revisando prendas exhibidas y haciendo gestos mientras conversa con funcionarios durante el recorrido.

Su hija, Kim Ju-ae, también aparece en el registro. La presencia de ambos en la actividad fue difundida en medio de las especulaciones sobre el estado del dirigente, cuya última aparición pública conocida antes de esta visita se había reportado el 11 de octubre, durante un recorrido por un museo de defensa en Pionyang.

Aunque la publicación de las fotografías permite documentar una nueva aparición pública atribuida al líder norcoreano, no equivale a un informe médico. Tampoco se ha establecido de manera independiente la fecha exacta en que fueron tomadas las imágenes.

Antecedentes de rumores sobre el líder norcoreano

Las especulaciones sobre la salud de Kim Jong-un no son nuevas. En 2020, su ausencia de la escena pública durante varios días provocó versiones sobre una supuesta enfermedad grave e incluso sobre su muerte. Sin embargo, el mandatario reapareció posteriormente en imágenes difundidas por los medios oficiales de su país.

El hermetismo del Gobierno norcoreano sobre la vida privada y la salud de su máximo dirigente suele dificultar la verificación independiente de este tipo de informaciones. Por esa razón, las ausencias de Kim de los actos públicos han sido motivo recurrente de conjeturas en medios y redes sociales.

Por ahora, los rumores sobre una hemorragia cerebral, un posible estado de coma y un supuesto traslado a China no cuentan con confirmación médica verificable. La difusión de las nuevas fotografías coincide con esa ola de especulaciones, pero no permite concluir por sí sola si el mandatario sufrió o no un problema de salud.

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