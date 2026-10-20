Por: France 24

France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca... Visitar sitio

En medio de una ola de rumores que circuló recientemente en internet sobre la salud y posible muerte de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, el Gobierno norcoreano difundió una serie de fotografías en las que se le observa acompañado de su hija durante una visita a la Exhibición Nacional de Ropa y Calzado 2026 en Pionyang. Según información de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), reproducida por la agencia surcoreana Yonhap, las imágenes fueron tomadas esta semana. Sin embargo, ningún medio independiente ha logrado autenticar las fotos, por lo que persiste la incertidumbre sobre la fecha y circunstancias en que fueron captadas.

Sigue a PULZO en Discover

La rápida difusión de las imágenes ocurrió justo después de que usuarios en redes sociales y algunos medios internacionales, como The Sun, se hicieran eco de la supuesta muerte de Kim debido a una grave hemorragia cerebral y su traslado de emergencia a Beijing, información que originalmente fue difundida sin pruebas concretas por Wanjun Xie, un activista chino radicado en Estados Unidos y vinculado al Partido Democrático de China. Xie afirmó que el líder norcoreano entró en coma, recibió atención médica en Beijing y posteriormente su cuerpo fue devuelto en secreto a Corea del Norte. No obstante, no presentó documentos médicos, fotografías o testimonios verificables que corroboraran la historia, lo que llevó a los medios a tratarla como una especulación no confirmada.

Ante la ausencia inicial de una postura oficial del régimen norcoreano —algo habitual debido al férreo control informativo del país—, los rumores sobre el sucesor de Kim no tardaron en surgir. Entre los posibles candidatos se plantearon Kim Yo-jong, su hermana y figura de poder relevante, y Kim Ju-ae, su hija, quien ha acompañado a Kim en diversas ceremonias públicas. Alejandro Cao de Benós, delegado especial norcoreano para relaciones culturales internacionales, desmintió a TN, canal argentino, los rumores sobre el supuesto fallecimiento: "Es falso. Todo parte de una cuenta china de X".

El escrutinio sobre la salud de Kim Jong-un no es reciente. Ya en septiembre, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur informó al parlamento que el líder, con un peso estimado de 140 kilogramos, enfrenta un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares, aunque no había prueba de problemas de salud graves, citando su capacidad física para subir escaleras corriendo en actividades oficiales. Experiencias similares de especulación ya se habían dado en 2020, cuando Ji Seong-ho, legislador surcoreano de origen norcoreano, afirmó erróneamente la muerte de Kim tras una operación cardíaca, rumor del que después se retractó cuando Kim reapareció públicamente.

Paralelamente, la tensión en la península coreana se ha incrementado en los últimos meses. Corea del Norte lanzó globos cargados de basura hacia Corea del Sur, a lo que este último respondió reanudando transmisiones de propaganda con música K-pop en la frontera, medida que no se aplicaba hacía seis años. Kim Yo-jong, en el contexto de estos incidentes, advirtió sobre un posible refuerzo militar norcoreano y responsabilizó a Seúl por "episodios que han sobrepasado la línea roja", mientras Corea del Norte realizaba pruebas de nuevos armamentos guiados por inteligencia artificial.

La dinastía Kim mantiene el poder en Corea del Norte desde 1948, tras la división definitiva de la península tras la Segunda Guerra Mundial. El debate sobre el liderazgo y la salud de Kim Jong-un continúa, alimentado por el hermetismo y la opacidad característicos del régimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué surgen tantos rumores sobre la salud de Kim Jong-un en Corea del Norte?

Los rumores sobre la salud de Kim Jong-un se deben principalmente al estricto control de la información que ejerce el régimen norcoreano y su ausencia ocasional de la vida pública. Esta opacidad impide la verificación independiente de cualquier dato sobre su estado físico, lo que facilita la difusión de versiones no confirmadas cuando se presentan periodos en los que el líder no aparece públicamente.

¿Quién podría suceder a Kim Jong-un si llegara a faltar como líder de Corea del Norte?

Según lo reflejado en el texto, los nombres que suelen mencionarse como eventuales sucesores son su hermana Kim Yo-jong, quien ocupa posiciones de influencia dentro del régimen, y su hija Kim Ju-ae, quien ha ganado notoriedad acompañando a Kim Jong-un en actos oficiales. Sin embargo, ni la estructura de poder ni la sucesión están claras para el público, lo que incrementa la especulación cada vez que surgen dudas sobre la salud del actual líder.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.