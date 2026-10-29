La cifra de dinero congelado por Binance tras el presunto ciberataque que puso en alerta al mercado de las criptomonedas aumentó. La plataforma informó, a través de su cuenta de X para Latinoamérica, que el monto total verificado de activos bloqueados ronda los 3.000 millones de dólares.

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En su actualización, la compañía explicó que sus equipos trabajan junto con las autoridades, emisores de criptomonedas, firmas de inteligencia blockchain y otros aliados de la industria para rastrear y congelar más recursos. También insistió en que solo divulgará cifras confirmadas y que los fondos de sus usuarios están seguros.

El nuevo balance amplía la información entregada inicialmente, cuando empresas como Tether y Circle anunciaron el congelamiento de activos relacionados con el incidente. Sin embargo, la cifra de dinero bloqueado no equivale necesariamente al monto total que habría sido robado ni significa que todos esos recursos hayan sido recuperados.

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Actualización: El monto total congelado verificado actual es de alrededor de $3 mil millones. Nuestros equipos continúan trabajando estrechamente con las fuerzas del orden, emisores, firmas de inteligencia blockchain y socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales. Solo compartiremos cifras confirmadas y proporcionaremos más actualizaciones a medida que esté disponible más información verificada. Los fondos de los usuarios están seguros. — Binance Latinoamérica (@BinanceLATAM) October 30, 2026

El caso sigue bajo investigación. Aunque distintos rastreadores y analistas han mencionado posibles movimientos de miles de millones de dólares desde billeteras vinculadas con Binance, la plataforma no ha confirmado oficialmente el valor total de los activos que habrían sido sustraídos.

Reportes de ataques en otros países

En medio de la preocupación por la seguridad digital, también circula un reporte que relaciona presuntos ciberataques contra instituciones financieras y mercados de criptomonedas en siete países. La información menciona una supuesta exposición de datos de 68.000 personas en Corea del Sur, más de 400 objetivos en América Latina y transferencias millonarias en Italia e India.

El listado también habla de una demanda de rescate de 50 millones de dólares en Japón y de posibles riesgos para los ahorros de jubilación en Australia. No obstante, estos datos no cuentan, por ahora, con una verificación suficiente para presentarlos como parte de una misma operación o como hechos confirmados.

🚨 BREAKING: Cyberattacks reportedly hit financial institutions across 7 countries and crypto markets. 🇰🇷 South Korea: 68,000 people’s data exposed

🌎 Latin America: 400+ targets attacked

🇮🇹 Italy: €95M transferred, €36M still missing

🇮🇳 India: ₹300 crore ($31M) lost

₿ Crypto: $351M drained from Bitget hot wallets

🇯🇵 Japan: $50M crypto ransom demand

🇦🇺 Australia: A$4.5T in retirement savings potentially at risk Is this the beginning of a much bigger cyber crisis? 🚨 https://t.co/CVHcOpJj4E — Mr. Whale (@MrWhale) October 29, 2026

Uno de los casos que sí tiene reportes documentados es el de Bitget. La plataforma reconoció en septiembre transferencias no autorizadas desde algunas de sus billeteras y posteriormente actualizó el monto afectado a unos 387,5 millones de dólares. Ese episodio corresponde a un incidente independiente y no prueba que exista una campaña coordinada con el caso de Binance.

Por ahora, la atención está puesta en los resultados de la investigación de Binance y en las próximas actualizaciones sobre los activos congelados.

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