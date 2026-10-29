Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia arranca sesión en los $3.180, lo que son $17 más cuando se compara con el cierre de la jornada de este miércoles 28 de octubre. De momento, la moneda estadounidense da cuenta de un valor mínimo del orden de los $3.179, mientras que el máximo alcanza los $3.183.

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Con esto, el dólar en Colombia mantiene un precio promedio del orden de los $3.180, lo que son $18 más cuando se compara con la tasa representativa del mercado informada por la Superintendencia Financiera.

Del lado local, la tasa de cambio está condicionada por la culminación del debate sobre la reforma pensional, que mantuvo el texto aprobado por el Congreso.

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Factores que mueven al dólar en Colombia

Andrés Sánchez, asociado de Divisas de Credicorp Capital, explica que el peso se depreció 0,5 % el día miércoles, cerrando en $3.163,05 por dólar.

“Hoy podríamos ver algo de presión alcista, una posible apertura en el $3.165, pivote $3.160, niveles abajo $3.154, $3.148 y $3.140 y al romper ese $60, podríamos estar viendo niveles de un $3.168, $3.176 y $3.182. Un muy buen día para todos”, dijo Sánchez.

Finalmente, en el plano internacional, en Estados Unidos el PCE de septiembre se ubicó en 0,3 % mensual, en línea con las expectativas y estable frente al dato anterior.

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“Por su parte, el PIB del tercer trimestre sorprendió al alza con un crecimiento del 3,4 %, por encima del 3,2 esperado por el mercado. Más adelante, la atención estará puesta en Europa con la decisión de tipos de interés del Banco Central Europeo, donde se espera que la tasa se mantenga estable en 2,65 %”.

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