Por: VALORA ANALITIK

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Tras haber cerrado ayer en $3.174, el dólar abrió hoy en $3.172, operando dentro del rango proyectado por los modelos tácticos para una sesión caracterizada por movimientos contenidos a la espera de nuevos desencadenantes macroeconómicos.

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JP Tactical Trading señaló que la apertura en $3.172 mantiene a la divisa dentro de la franja operativa prevista para la jornada.

En el plano global, el índice DXY continúa acumulando volatilidad e interactuando contra el piso clave de 101,60 puntos. Los analistas advierten que la compresión de precios en este nivel aumenta la probabilidad de una ruptura con fuerte dinamismo una vez se resuelva la consolidación.

(Vea también: Dólar en Colombia reaccionó a aprobación del Presupuesto General 2027: pegó subida hoy)

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Para Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, en una semana con escasos catalizadores de datos macroeconómicos, la atención de las mesas de dinero se enfocó en las tensiones geopolíticas, el precio del crudo, la rentabilidad de los bonos del Tesoro y el índice VIX.

Para el experto, la combinación de una nueva escalada geopolítica con decepciones en los resultados financieros de las tecnológicas de Wall Street sobre el retorno de la inversión en Inteligencia Artificial mantiene un entorno adverso para las monedas emergentes, con el potencial de reimpulsar el dólar en Colombia hacia la zona de $3.220 – $3.250.

Brent supera los US$114 tras riesgos en el Golfo

Los precios internacionales de la energía aceleran su tendencia al alza: El Brent registra un incremento diario del 1,4 %, alcanzando los US$114,72 por barril (su nivel más elevado desde mayo) y el WTI se consolida nuevamente sobre la barrera de los US$100 por barril.

El repunte de la materia prima responde al incremento en las presiones geopolíticas en Medio Oriente, de acuerdo con los analistas.

Informes sobre posibles planes militares conjuntos entre EE. UU. e Israel dirigidos hacia infraestructuras estratégicas iraníes mantuvieron la atención de los inversionistas, mientras las advertencias de Teherán sobre eventuales respuestas en la cuenca del Golfo Pérsico tensionan las rutas de suministro.

A esto se sumaron los ataques con drones por parte de milicias hutíes contra objetivos en Arabia Saudí, que llevaron a la estatal Saudi Aramco a ordenar la evacuación preventiva de su sede en Dhahran.

(Lea también: Baja el dólar en Colombia y este precio lo esperaban viajeros y quienes negocian la divisa)

De la Espriella firma decreto con recorte de $13,8 billones para 2026

Tras la expedición por decreto del Presupuesto General de la Nación de 2027 ($634,95 billones), la administración del presidente Abelardo de la Espriella hizo oficial la firma del Decreto 1585, el cual pone en marcha un plan de ajuste sobre el presupuesto de 2026 por $13,8 billones.

De este monto, $3 billones corresponden a gastos de funcionamiento (vía reducción de contratos de prestación de servicios y cancelación de adquisiciones no prioritarias), $4 billones al servicio de la deuda (favorecido por la estabilización en la tasa de cambio) y $6,8 billones a contratación específica sobr5e proyectos con baja ejecución o que no corresponden a las prioridades gubernamentales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.