Por: CENET

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La junta directiva de ISA, empresa clave en el sector energético colombiano, tendrá una renovación considerable para el periodo dado a conocer en octubre de 2026, con seis nuevos nombres entre nueve candidatos. De acuerdo con la información publicada, tres de los postulados actuales repiten nominación gracias a los fondos de pensiones y cesantías, mientras que los otros seis aspirantes provienen principalmente de Ecopetrol S.A. y de Empresas Públicas de Medellín (EPM). La lista de candidatos muestra una fuerte presencia del sector energético y financiero, así como una mezcla de experiencia pública y privada.

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En la estructura de la lista, cinco postulaciones corresponden a Ecopetrol S.A, tres a fondos de pensiones y cesantías, y una a EPM. Cuatro de los candidatos han sido designados como miembros no independientes, todos propuestos por Ecopetrol: Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond y Nelsy Lourdes Carreño Acevedo. Por su parte, los cinco miembros independientes son Ricardo Peláez Restrepo (también postulado por Ecopetrol); Germán Arce Zapata, Juan Pablo Zárate Perdomo y Astrid Martínez Ortiz (por los fondos de pensiones); y Sandra Gómez Arias (por EPM).

Los tres integrantes que permanecen son Arce Zapata, Zárate y Martínez. La hoja de vida de Zárate Perdomo indica que es consultor independiente desde 2022 y presidente de la junta desde abril de 2024, con trayectoria como codirector del Banco de la República, viceministro técnico de Hacienda y miembro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Arce Zapata, presidente de Asofiduciarias desde 2019 y exministro de Minas y Energía, figura con una amplia experiencia en el sector público y privado, mientras que Martínez Ortiz, economista y doctora en política económica, destaca como investigadora senior de Fedesarrollo y por su papel en comités regulatorios y juntas directivas de empresas públicas y privadas.

Entre los nuevos candidatos no independientes, resaltan perfiles vinculados a Ecopetrol y al sector de hidrocarburos. Gutiérrez Caballero es presidente de Ecopetrol desde septiembre de 2026 según la hoja de vida, mientras que Gutiérrez Dangond y Cuello Navarro cuentan con experiencia como altos funcionarios en compañías energéticas y el sector público. Carreño Acevedo aporta más de 25 años en la industria petrolera, con trayectoria en compañías internacionales pero sin participación previa en juntas directivas.

Peláez Restrepo, postulado como independiente, se distingue por su liderazgo empresarial en sectores inmobiliario, de tecnología e industrias creativas, mientras que Gómez Arias, nominada por EPM, tiene una sólida trayectoria en juntas directivas y liderazgos ejecutivos en banca e inversión.

Las hojas de vida de los candidatos incluyen información detallada sobre formación, experiencia profesional y roles en juntas directivas, especificando la entidad nominadora y si el candidato es independiente o no, lo que da transparencia al proceso de selección, según los documentos oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos miembros de la junta directiva de ISA para 2026?

De acuerdo con la información oficial, seis nuevos nombres aparecen entre los nueve candidatos propuestos para la junta de ISA en 2026. Entre ellos figuran directivos y exfuncionarios principalmente de Ecopetrol y el sector energético, como Joaquín Camilo Gutiérrez Caballero, Armando José Cuello Navarro, Mauricio Gutiérrez Dangond, Nelsy Lourdes Carreño Acevedo, Ricardo Peláez Restrepo y Sandra Gómez Arias. Sus hojas de vida evidencian trayectorias en cargos ejecutivos, experiencia en juntas directivas y formación en áreas administrativas, ingeniería y economía.

¿Qué diferencia hay entre un miembro independiente y no independiente en la junta directiva de ISA?

El documento oficial presenta como miembros independientes a quienes no tienen vínculos laborales, comerciales o de otro tipo con la empresa que puedan afectar su juicio y objetividad. Los candidatos independientes pueden ser propuestos por fondos de pensiones, EPM u otras entidades, mientras los no independientes suelen estar relacionados de manera directa con las empresas nominadoras, lo que puede influir en sus decisiones dentro de la junta directiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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