El tablero político nacional experimentó un nuevo remezón diplomático luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmara la revocatoria masiva de visados a un grupo de siete ciudadanos colombianos, entre los que figuran exfuncionarios de alta jerarquía y polémicos dirigentes políticos salpicados en graves procesos judiciales. La drástica medida, enmarcada en la política exterior norteamericana contra la corrupción transnacional y el narcotráfico, desató todo tipo de reacciones en el país, destacándose especialmente el particular pronunciamiento del presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

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La decisión de Washington, anunciada de manera oficial, se sustenta en directrices orientadas a sancionar a actores extranjeros cuyas actividades ilícitas socavan la institucionalidad democrática de los gobiernos de la región. Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó que la administración estadounidense continuará ampliando estas acciones punitivas, mientras que el funcionario federal Juan Pablo Segura recalcó que las restricciones buscan erradicar la peligrosa influencia de redes criminales en tribunales, estamentos policiales y corporaciones legislativas de los países socios.

El paquete de sanciones afectó a figuras de alto perfil en el panorama político local. La lista la encabeza el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien afronta delicadas indagaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022 y supuestos episodios de tráfico de influencias. Asimismo, la medida cobijó al excongresista Wadith Manzur, a la representante Karen Manrique y a la exsenadora Liliana Bitar, vinculados formalmente al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además del exsenador Julio Elías Chagüi Flórez, relacionado con presuntos pactos electorales irregulares.

El listado de sancionados por el gobierno norteamericano se completa con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, investigado por supuestos nexos con estructuras armadas ilegales y enriquecimiento ilícito, y con el exalcalde de Envigado y excongresista José Ignacio Mesa Betancur, quien sobrelleva una condena en firme a seis años de prisión por concierto para delinquir agravado, derivado de apoyos de organizaciones criminales a sus aspiraciones políticas. Cabe destacar que la restricción migratoria anunciada por el Departamento de Estado se extiende también de manera automática a los familiares directos de los implicados.

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Ante este panorama de asedio judicial internacional, el jefe de Estado colombiano recurrió a su cuenta oficial en la red social X para mofarse de la situación de los exfuncionarios y políticos afectados, utilizando su característico tono frontal y sarcástico para evaluar el impacto de la medida extranjera.

“Bienvenido a la Patria Milagro, firme por la patria”, escribió Abelardo De La Espriella en su perfil digital, acompañando la publicación con referencias al histórico golpe de timón que pregona su administración frente a las redes de impunidad que marcaron el pasado reciente de la nación.

Bienvenidos a la Patria Milagro.

¡Firme por la Patria!

¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅😎 https://t.co/YdZxdS7d8d — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 22, 2026

Con esta particular respuesta, el Ejecutivo matizó el impacto del coletazo internacional, mientras las autoridades judiciales locales y los organismos de control continúan evaluando si las decisiones adoptadas en Washington detonarán nuevas copias de procesos y medidas cautelares dentro del aparato de justicia colombiano contra los involucrados

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.