Por: CENET

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El Gobierno presentará la próxima semana la Ley de Rescate Fiscal, una iniciativa con la que busca intervenir las finanzas públicas y reducir la brecha entre los ingresos y los gastos del Estado. Así lo anunció Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, enfrenta el país si mantiene la actual trayectoria del gasto público.

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El funcionario hizo el anuncio durante el III Foro de Biocombustibles, organizado por la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia (Fedebiocombustibles), en Bogotá. Según explicó, la presentación de la propuesta se realizará después de la expedición del decreto que establece el Presupuesto General de la Nación para 2027, por un monto de $634,9 billones.

“De seguir por esta senda, somos un Estado totalmente inviable. Seguir por este camino es claramente llegar a un punto en el que los mercados y los inversionistas van a llegar y vamos a colapsar. Por ello queremos la semana entrante presentar la ley de rescate”, afirmó Buitrago.

El anuncio se produce en medio de la discusión sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y las medidas que podría adoptar el Ejecutivo para ajustar el gasto estatal. Aunque el director del DNP señaló que se requiere una reducción de los gastos de funcionamiento, no detalló durante su intervención cuáles serían las entidades, los programas o los rubros que podrían verse afectados por los ajustes.

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Buitrago sostuvo que el funcionamiento del Estado ha aumentado durante los últimos años sin que ese incremento se haya traducido, según su evaluación, en una mayor eficiencia. “En los últimos años se duplicaron los gastos de funcionamiento del Estado”, señaló, al referirse a la necesidad de revisar la manera en que se utilizan los recursos públicos.

La Ley de Rescate Fiscal será, por tanto, uno de los asuntos que marcarán la agenda económica del Gobierno en las próximas semanas. Su alcance dependerá del contenido que presente el Ejecutivo, así como de las medidas que se incluyan para abordar el comportamiento de los ingresos, los gastos y las necesidades de financiación de la Nación.

Durante su intervención, el director de Planeación también expuso las prioridades que tendrá el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta con la que el Gobierno busca definir sus objetivos y orientar las políticas públicas. Entre los asuntos mencionados figuran la seguridad, la salud, la educación, la estabilidad de las reglas de juego para los inversionistas, el desarrollo regional y el crecimiento económico.

En materia de seguridad, Buitrago planteó que el concepto no debe limitarse a la protección física de los ciudadanos, sino que también debe contemplar la seguridad jurídica para quienes desarrollan actividades productivas en el país. Bajo esa perspectiva, sostuvo que la estabilidad normativa y la claridad de las reglas serán elementos relevantes para facilitar la inversión.

El funcionario indicó que el Ejecutivo buscará fortalecer la relación con el sector empresarial y reducir las barreras que, en su opinión, dificultan la ejecución de proyectos. En particular, se refirió a los procedimientos administrativos, los tiempos para obtener licencias y los requisitos asociados a las consultas previas.

“Queremos ser aliados de los empresarios, un gobierno amigo que va a permitir que todos los proyectos se hagan realidad”, manifestó.

Buitrago agregó que las dificultades para desarrollar iniciativas productivas no siempre están relacionadas con la disponibilidad de recursos financieros, sino también con los procedimientos exigidos para su puesta en marcha. “Muchas veces el proyecto no sale por falta de recursos económicos, sino por una regulación excesiva”, dijo.

En esa misma línea, cuestionó los tiempos de los trámites para el otorgamiento de licencias y señaló que los procesos administrativos pueden convertirse en un obstáculo para la ejecución de inversiones. “Los trámites para el otorgamiento de licencias son eternos. Tenemos una cantidad de trámites sin consultas previas que se convierten en una tramitomanía excesiva”, afirmó.

La posición expuesta por el director del DNP apunta a revisar los procedimientos que intervienen en el desarrollo de proyectos, con el propósito de facilitar su ejecución y promover la participación del sector privado. Sin embargo, durante su intervención no precisó qué modificaciones regulatorias se propondrían ni cuáles serían los plazos para implementarlas.

La agenda del Plan Nacional de Desarrollo también incluirá un enfoque regional. De acuerdo con Buitrago, el Gobierno buscará que las políticas y las inversiones respondan a las necesidades de los territorios, en lugar de concentrar las decisiones exclusivamente en el ámbito nacional.

A esto se suman la salud y la educación, dos de los sectores que el funcionario identificó como prioridades para la administración. Su inclusión dentro de la hoja de ruta del Ejecutivo deberá traducirse en objetivos y programas que se desarrollen en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

En cuanto a las metas económicas, Buitrago afirmó que el Gobierno buscará alcanzar un crecimiento de hasta 6 %. El objetivo se plantea en un contexto en el que la administración también ha señalado la necesidad de revisar el gasto público y generar condiciones para que los inversionistas participen en proyectos productivos.

La meta de crecimiento estará vinculada, según los planteamientos expuestos por el funcionario, con la actividad empresarial, la inversión y las condiciones regulatorias. No obstante, durante el foro no se detallaron los instrumentos específicos con los que el Ejecutivo espera alcanzar ese resultado ni el horizonte temporal para cumplirlo.

De esta manera, la Ley de Rescate Fiscal y el Plan Nacional de Desarrollo concentrarán dos frentes de la política económica del Gobierno: el ajuste de las finanzas públicas y la definición de las prioridades de inversión y crecimiento para los próximos años.

La presentación de la iniciativa fiscal la próxima semana permitirá conocer las medidas que el Ejecutivo propone para modificar la trayectoria del gasto y atender los desequilibrios presupuestales. Por su parte, el desarrollo del PND deberá precisar cómo se articularán las prioridades anunciadas en seguridad, salud, educación, inversión, desarrollo regional y crecimiento económico.

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