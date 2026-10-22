Por: El Espectador

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El tráfico de cocaína a través del Caribe colombiano continúa operando y parece estar lejos de ser erradicado, según señala un informe reciente de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC por sus siglas en inglés). Se trata de una zona que, pese a su importancia estratégica, ha recibido poca atención investigativa. Sin embargo, su valor radica en las múltiples ventajas logísticas y operativas que ofrece tanto a los narcotraficantes como a los grupos armados ilegales que intervienen en esta actividad. El documento destaca que organizaciones como el Clan del Golfo, considerada una de las estructuras criminales más poderosas del país en el ámbito del narcotráfico, han mantenido su influencia en la región y han sabido aprovechar estos corredores naturales.

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Las rutas que en los años ochenta ya utilizaban los capos del narcotráfico han sido reabiertas y reconfiguradas para enviar cocaína de manera directa hacia Europa. De acuerdo con la información proporcionada por la GI-TOC, el papel de Colombia como epicentro mundial de esta dinámica es incuestionable, tanto por su lugar en la cadena de producción como por los enclaves cocaleros distribuidos a lo largo y ancho de su territorio. Esta situación ha llevado a una sofisticación creciente de las redes logísticas y a la diversificación de los destinos, posibilitando el envío de cargamentos desde puertos del Caribe a mercados internacionales.

Las cifras avalan la magnitud del fenómeno. Según la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc), Colombia ostenta el tercer puesto entre los países latinoamericanos desde donde más se despacha cocaína y ocupa la posición principal como productor global. Pese a que el país lleva cerca de cincuenta años en una confrontación constante contra el narcotráfico y ha dedicado recursos sustanciales a erradicar cultivos ilícitos, las estadísticas son elocuentes: durante los últimos 26 años, los cultivos de hoja de coca pasaron de 160.120 hectáreas a 261.000. Además, en las últimas dos décadas, la capacidad potencial de producción de cocaína se triplicó, según la Unodc. Departamentos clave como Norte de Santander, Nariño y Cauca permanecen en el centro del mapa del narcotráfico colombiano, ratificando la persistente relevancia de estos territorios como zonas estratégicas para los grupos ilegales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Caribe colombiano es estratégico para las redes de tráfico de cocaína?

El Caribe colombiano brinda ventajas logísticas y operativas a los grupos armados ilegales dedicados al tráfico de cocaína, según el informe de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC). Estas características convierten la región en un punto clave para la salida de cargamentos hacia destinos internacionales, especialmente hacia Europa, utilizando rutas históricas que han sido reactivadas y fortalecidas en la actualidad.

¿Cómo han evolucionado los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en Colombia en los últimos años?

De acuerdo con datos de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc), en los últimos 26 años los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron de 160.120 hectáreas a 261.000 y, en las dos décadas recientes, la producción potencial de cocaína se triplicó. Esto refleja la persistencia y crecimiento de la economía ilegal de la droga, a pesar de los esfuerzos sostenidos del Estado colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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