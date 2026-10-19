Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella decidió tomar medidas contundentes frente a la delicada situación de orden público en Arauca. Según lo anunció el mandatario durante un consejo de seguridad este lunes 19 de octubre, se ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado inmediato de jefes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que permanecían recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Arauca. La directriz señala que estos internos deben ser enviados a cárceles de máxima seguridad ubicadas en otras regiones del país, buscando así frenar la persistencia de actividades delictivas orchestradas desde el interior de la cárcel en Arauca. La instrucción fue dada directamente al director del Inpec, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, y se extiende a otros individuos señalados como objetivos de alto valor dentro de las estructuras criminales.

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De acuerdo con la información dada a conocer por el jefe de Estado, esta decisión responde a los recientes hechos que alteraron la seguridad de la zona, donde se reportó, por ejemplo, que el Eln atravesó una tractomula en el sector de Flor Amarillo, obstaculizando el paso en la vía entre Tame y Arauca. A raíz de estos sucesos, el presidente aseguró que desarrollará una ofensiva fuerte contra el Eln y las disidencias de las Farc. En sus palabras, "Ninguno de estos bandidos de las Farc o del Eln que delinquen aquí se va a quedar en Arauca, y tampoco los extorsionistas, porque siguen delinquiendo desde las cárceles. He ordenado trasladarlos en el término de la distancia (de inmediato) a todos", enfatizando así su postura frente a la criminalidad y la reincidencia de delitos desde los centros carcelarios.

Como parte integral de la estrategia, durante el consejo de seguridad, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el aumento del pie de fuerza policial y militar en la zona y el fortalecimiento del control fronterizo, enfocándose en combatir delitos como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando. Este tipo de medidas se han implementado previamente, pues el pasado 25 de septiembre, el mandatario ordenó el traslado de internos vinculados con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) que estaban recluidos en Santa Marta, capital del Magdalena, asegurando que quienes lleguen a ser capturados por su pertenencia a ese grupo serán igualmente enviados a cárceles alejadas de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente decidió trasladar a jefes del Eln y de las Farc desde Arauca?

El presidente Abelardo de la Espriella tomó la decisión de trasladar a estos internos ante la persistencia de delitos cometidos desde la cárcel en Arauca y debido a recientes hechos de alteración del orden público. Según sus declaraciones, estos jefes criminales y extorsionistas continuaban delinquiendo desde el interior del centro penitenciario y, por ello, ordenó su traslado inmediato a cárceles de máxima seguridad en otras regiones.

¿Qué acciones adicionales anunció el presidente para mejorar la seguridad en Arauca?

Además del traslado de los reclusos, el presidente manifestó en el consejo de seguridad un aumento del pie de fuerza y el refuerzo de los controles fronterizos en Arauca. Estas medidas buscan combatir delitos como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando, con el objetivo de devolver la estabilidad y fortalecer el orden público en la región.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.