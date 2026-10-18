Verónica Alcocer rechazó los señalamientos que la relacionan con un presunto transporte de drogas hacia Venezuela y aseguró que nunca ha tenido vínculos con el narcotráfico. En entrevista con Noticias RCN, la exprimera dama también explicó que el propósito de uno de sus viajes al país vecino era conocer de primera mano su reconocido sistema orquestal para niños y jóvenes.

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“Es una total mentira. Yo jamás en mi vida, jamás en mi vida he tenido nada que ver con drogas, ni con tráfico, ni con ninguna otra cosa”, afirmó Alcocer al referirse a las acusaciones que hizo pública Eva Ferrer, quien durante años fue su amiga cercana y asesora.

La controversia surgió después de que Ferrer señalara a Alcocer de presuntamente haber utilizado aeronaves oficiales para transportar estupefacientes a Venezuela y regresar a Colombia con dinero en efectivo. Entre sus afirmaciones, mencionó un supuesto traslado de 2,5 millones de dólares, que, según su versión, habrían sido destinados a financiar una campaña política.

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Alcocer negó esas acusaciones y aseguró que se han difundido versiones falsas sobre sus desplazamientos. Durante la entrevista, también mostró un documento con el que busca respaldar su explicación.

¿Para qué viajó Verónica Alcocer a Venezuela?

Al explicar el motivo de su visita, la exprimera dama sostuvo que su interés era conocer el sistema orquestal venezolano, reconocido internacionalmente por su trabajo musical con niños y jóvenes.

“El propósito de ese viaje era cumplir una agenda en Venezuela para conocer de primera mano el sistema orquestal de Venezuela, que es tan famoso a nivel mundial para niños y jóvenes”, explicó en Noticias RCN.

Según Alcocer, el interés también estaba relacionado con una iniciativa que Gustavo Petro había contemplado durante su etapa como alcalde de Bogotá y que buscaba retomar posteriormente.

“Es un sistema público que Gustavo Petro en algún momento desde la alcaldía quiso implementar y quería volver a retomar el caso para ver si se podía volver a implementar aquí”, añadió.

De esta manera, Alcocer presentó una explicación centrada en una agenda cultural y en la posibilidad de conocer un modelo público de formación musical que pudiera servir como referencia para Colombia.

¿Qué dijo sobre las acusaciones de Eva Ferrer?

Los señalamientos contra Alcocer fueron formulados por Eva Ferrer, quien hizo parte de su círculo cercano durante años y también ocupó un cargo como consejera presidencial durante el Gobierno de Gustavo Petro.

En declaraciones públicas, Ferrer aseguró que en viajes a Venezuela se habrían transportado drogas y dinero en aeronaves oficiales. También mencionó presuntas irregularidades relacionadas con recursos y personas del entorno de la exprimera dama.

Esas afirmaciones constituyen señalamientos que deben ser esclarecidos por las autoridades y no equivalen, por sí mismos, a una responsabilidad penal demostrada.

Alcocer rechazó las versiones y cuestionó las razones por las que, según ella, se han difundido relatos que considera mentirosos.

“Han hecho cualquier cantidad de relatos mentirosos, no sé con qué intención”, afirmó durante la entrevista.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.