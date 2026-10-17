Sin guardarse nada y con un tono directo que encendió el debate político nacional, la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, arremetió de manera categórica contra las principales figuras de la izquierda colombiana y del gobierno anterior. Durante un vertiginoso juego de preguntas rápidas concedido a la prensa, la esposa del presidente Abelardo De La Espriella utilizó términos tajantes para calificar al expresidente Gustavo Petro, a la ex primera dama Verónica Alcocer y al senador Iván Cepeda, dejando claro el abismo ideológico que la separa de la oposición.

Sigue a PULZO en Discover

El momento de mayor tensión mediática se dio cuando le pidieron definir en una sola palabra al exmandatario Gustavo Petro. Sin dudarlo un segundo y con un gesto de tajante desdén, Pineda sentenció: “Pasado”. La misma suerte corrió el senador opositor Iván Cepeda, a quien la esposa del jefe de Estado calificó de idéntica manera, añadiendo con severidad que prefiere no gastar palabras en figuras que, según su criterio, representan una etapa superada y dañina para la historia reciente del país.

La arremetida no se detuvo ahí. Al ser cuestionada por la ex primera dama Verónica Alcocer y los recientes escándalos que la han rodeado en la opinión pública, Pineda se limitó a responder de forma fría y distante: “La que fue la primera dama, solo eso”. Acto seguido, sugirió que deben ser los entes de control y las autoridades judiciales los encargados de determinar si la exfuncionaria debe responder penalmente por las irregularidades que se le cuestionan tras su paso por el Palacio de San Carlos.

Por último, al referirse al bloque político de la izquierda petrista en general, la esposa del mandatario los acusó de demagogia y falta de gestión en los territorios, resumiendo su accionar como “oposición: muchas palabras y pocos hechos”. Con esta batería de dardos venenosos, Ana Lucía Pineda reafirma su papel como una figura de choque dentro del oficialismo, demostrando que no teme saltar al ruedo de la confrontación política para defender la gestión de su esposo y marcar distancia absoluta frente a sus antecesores.

Lee También

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.