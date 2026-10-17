En medio de la creciente tensión política entre el Ejecutivo y varios sectores de oposición, la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, rompió el silencio y se despachó categóricamente contra el reconocido caricaturista Julio César González, conocido en la esfera pública como Matador. Las declaraciones de la esposa del presidente Abelardo De La Espriella se dieron durante una entrevista concedida a la periodista Vicky Dávila en Semana, en la que abordó sin tapujos los constantes y punzantes ataques vertidos por el dibujante a través de sus plataformas digitales en contra de ella y de diversas figuras femeninas de la política nacional.

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Al ser indagada sobre las arremetidas verbales del caricaturista, Pineda no ocultó su indignación y rechazó de plano que esta clase de comportamientos sean catalogados como libertad de prensa o humor gráfico. “Siento lástima por una persona que tenga que utilizar a una mujer para ser vista, para ser escuchada, para hacerse visible. Creo que nosotras, las mujeres, merecemos respeto. Ese no es el camino ni tampoco el ejemplo para un señor que dice ser caricaturista y que es padre de familia”, afirmó con contundencia la primera dama, enfatizando en que las agresiones no han logrado intimidarla en el desarrollo de sus labores sociales.

Así mismo, la esposa del mandatario hizo un llamado urgente a la rama judicial para que siente un precedente legal definitivo frente a la violencia de género ejercida en entornos digitales y medios masivos. Al comparar el escenario con los procesos judiciales que terminaron en condenas por ataques racistas y denigrantes contra otras figuras públicas del país, Pineda insistió en que la impunidad abre la puerta para que las agresiones verbales se perpetúen de manera sistemática. “Eso no puede ser caricatura, eso ni nombre tiene, pero sí debe merecer un castigo. Si no, ¿cuál es el ejemplo que vamos a dejarle a la sociedad?”, cuestionó.

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Finalmente, Ana Lucía Pineda extendió un mensaje de solidaridad a las mujeres que han sido objeto de burlas o descalificaciones por su aspecto físico o rol público, exhortándolas a alzar la voz y radicar las denuncias correspondientes ante los entes de control. Sostuvo que defender la dignidad femenina trasciende las corrientes ideológicas y que no permitirá que los señalamientos en redes detengan su agenda de trabajo institucional de la mano con el Gobierno Nacional en las distintas regiones del país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.