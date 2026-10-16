Después de protagonizar un particular cara a cara con el presidente Abelardo De La Espriella tras su captura en Barranquilla, alias ‘Keko’ volvió a llamar la atención, esta vez durante la audiencia en la que la Fiscalía expuso los señalamientos que pesan en su contra.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de la diligencia judicial, el hombre manifestó que estaba escuchando al fiscal y que incluso quería intervenir para aclarar la situación relacionada con su mamá. Sin embargo, antes de darle la palabra, recibió un llamado de atención para que se concentrara en la audiencia.

“Solo le pido que esté atento, no tenga distracciones”, le indicó el funcionario, quien le pidió hacer caso omiso de lo que ocurría a su alrededor y prestar atención a las explicaciones del fiscal.

Lee También

Así fue el llamado de atención del juez a alias Keko, el presunto delincuente que el presidente Abelardo De La Espriella encaró luego de la operación Blindaje 360, en la ciudad de Barranquilla. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/KvNNKyt1LV — Revista Semana (@RevistaSemana) October 16, 2026

El episodio ocurrió mientras la Fiscalía presentaba detalles de la investigación contra Aldair Contreras Echeverría, alias ‘Keko’, señalado de integrar una estructura criminal relacionada con Los Costeños y de trabajar como socio de alias El Negro Ober.

Según el ente acusador, ‘Keko’ habría participado en un esquema de extorsiones en Soledad y Barranquilla, incluso contra personas de su propio entorno. La investigación también señala que habría contado con la participación de familiares, entre ellos su mamá y sus hermanos, en labores como cobros, vigilancia e intimidación.

Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó cargos por concierto para delinquir y extorsión agravada. ‘Keko’ no aceptó los cargos y aprovechó su intervención para referirse específicamente a la situación de su mamá, según los detalles conocidos de la diligencia.

La audiencia ocurrió después de que se hiciera viral el momento en que De La Espriella enfrentó al señalado delincuente tras su captura durante la operación Blindaje 360. El mandatario hizo referencia a un audio en el que ‘Keko’ hablaba de “el tigre” y cuestionó al detenido por las amenazas que presuntamente había hecho.

En ese encuentro, ‘Keko’ aseguró que sus palabras habían sido dichas “por joder” y manifestó que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades. El presidente, por su parte, cerró el intercambio con la frase: “Bienvenido a la patria milagro”.

La operación Blindaje 360 dejó 72 capturas y estuvo dirigida contra varias estructuras criminales con presencia en Barranquilla y municipios del área metropolitana. Entre los delitos investigados aparecen concierto para delinquir, homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.