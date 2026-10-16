Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Ministerio de Educación, bajo la dirección de Ilva Myriam Hoyos tras la salida de Viviane Morales, ha hecho una solicitud formal a la Presidencia liderada por Abelardo de la Espriella para que se tomen medidas urgentes que permitan derogar la política de salud sexual y reproductiva establecida por el Gobierno de Gustavo Petro en sus días finales, según consta en un oficio fechado el 21 de septiembre. La comunicación oficial, dirigida a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia, menciona la necesidad de "acciones urgentes" para derogar y “contener sus efectos” ante la Resolución 1350 de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

Dicha resolución fue la que permitió la adopción de la "Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035", involucrando de manera directa a los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Cultura. El objetivo fundamental de esta política era lograr que los colegios colombianos integraran de modo transversal la educación sexual y reproductiva en su currículo académico para el año 2035.

El debate nacional sobre la educación sexual en instituciones educativas tiene una trayectoria marcada por diversas polémicas. En 2016, durante la administración de Juan Manuel Santos, el gobierno frenó la puesta en marcha de una cartilla sobre educación sexual, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a controversias relacionadas con supuestos contenidos de "ideología de género", según informó El Espectador. A pesar de estas controversias, tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han enfatizado en la importancia de la educación sobre derechos sexuales y reproductivos en colegios, subrayando su potencial en la prevención de abusos sexuales y desmintiendo mitos frecuentes alrededor del tema, según información publicada por la OMS en su portal web.

El enfoque del Ministerio de Educación actual es crítico respecto a la política anterior. En el oficio remitido, la entidad argumenta que la citada resolución no es solo un mecanismo técnico intersectorial, sino que implica una visión específica sobre sexualidad, género y derechos reproductivos. Además, sostiene que impone reformas en proyectos educativos, planes de estudio y prácticas pedagógicas, lo que puede afectar la autonomía escolar y el derecho de los padres a elegir la formación de sus hijos. Por otro lado, plantea dudas sobre la suficiencia legal para imponer obligaciones curriculares, la proyección de compromisos a largo plazo a través de una resolución administrativa y la falta de claridad sobre la financiación de las medidas.

Viviane Morales ya había dejado entrever sus intenciones de solicitar la derogatoria de esta normativa, afirmando reiteradamente la importancia de "erradicar la ideología de género" y que se respete el “sentido de los padres” en la educación de sus hijos. Además, el gobierno de De la Espriella expresó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su decisión de separarse del concepto de "salud y derechos sexuales y reproductivos", distanciándose de los lineamientos promovidos globalmente por Naciones Unidas en esta materia.

Finalmente, el Ministerio de Educación propone que la Presidencia revise junto con los ministerios implicados el acto administrativo que respalda la política y, mientras tanto, se ordene suspender cualquier medida derivada de esta resolución e informe las ya ejecutadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Educación de Colombia pidió derogar la política de educación sexual?

De acuerdo con el oficio emitido por el Ministerio de Educación, la petición de derogatoria se fundamenta en cuestionamientos legales y constitucionales sobre la Resolución 1350 de 2026. El ministerio considera que la norma impone una visión específica sobre la sexualidad y los derechos reproductivos, afecta la autonomía escolar y el derecho de los padres a determinar la educación que reciben sus hijos, y presenta dudas sobre la legalidad y viabilidad financiera de implementar tales obligaciones a largo plazo.

¿Qué significa la "ideología de género" y por qué es polémica en la educación sexual?

La expresión "ideología de género" ha sido utilizada para referirse a supuestas propuestas educativas que, según sus críticos, buscan modificar creencias tradicionales sobre el género y la sexualidad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud y la ONU han afirmado la importancia de educar sobre derechos sexuales y reproductivos para prevenir abusos y combatir la desinformación. La polémica surge porque sectores sociales y políticos consideran que tales enfoques vulneran creencias familiares o religiosas y la autonomía de los padres en la formación de sus hijos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.