Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación anunció recientemente la designación de Álvaro José Cifuentes Ramírez como nuevo viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. Este nombramiento se da tras la renuncia de Gledy María Folaco Rebolledo, quien, de acuerdo con el decreto de oficialización, dejó el cargo el 23 de septiembre, luego de permanecer solo dos meses en la posición cuando la cartera era liderada por Viviane Morales. Así, se concreta una transición importante dentro de la estructura directiva del ministerio, que confía en la experiencia y trayectoria de Cifuentes para guiar esta viceministerio estratégico.

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Álvaro José Cifuentes Ramírez es abogado, con énfasis en Derecho Político y una especialización en Derecho Público. Además, su formación incluye una maestría y un doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones, lo que, según el ministerio, respalda su idoneidad para el cargo. El comunicado oficial destaca que la vida profesional de Cifuentes ha estado dedicada a la educación, el derecho educativo, la dirección de instituciones educativas y la formación integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias.

En cuanto a su experiencia, el ministerio precisa que Cifuentes ejerció como presidente del Consorcio por la Infancia y la Juventud en Antioquia y fue rector del Colegio Bilingüe Aspaen Alcázares, en ese mismo departamento. También ha ocupado la presidencia del Instituto Latinoamericano de Liderazgo y de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo (RIIDE) en Colombia. Su participación en juntas directivas y consejos directivos de instituciones educativas, tanto estatales como de iniciativa social y de entidades sin ánimo de lucro, se resalta como un valor añadido para liderar el viceministerio.

Entre las prioridades establecidas para su gestión, la cartera educativa enfatiza que el nuevo viceministro tendrá como misión promover la libertad educativa, así como el respeto por la dignidad humana y las libertades fundamentales. Además, la comunicación oficial del ministerio puntualiza tres enfoques prioritarios: el respeto al derecho de las familias para formar a sus hijos según sus convicciones, la dignificación del magisterio colombiano y el impulso al reconocimiento social de los maestros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Álvaro José Cifuentes Ramírez, nuevo viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media?

Álvaro José Cifuentes Ramírez es un abogado con énfasis en Derecho Político y especialista en Derecho Público, además de magíster y doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Según el Ministerio de Educación, se ha desempeñado en cargos de liderazgo en el sector educativo, incluyendo la presidencia del Consorcio por la Infancia y la Juventud en Antioquia, la rectoría del Colegio Bilingüe Aspaen Alcázares y la dirección de la Red Internacional de Investigación en Derecho Educativo en Colombia.

¿Cuáles son los enfoques principales de la gestión de Álvaro José Cifuentes en el Ministerio de Educación?

El Ministerio de Educación indica que la gestión de Cifuentes se centrará en promover la libertad educativa, el respeto por la dignidad humana y las libertades fundamentales. Además, priorizará la promoción del derecho de las familias para educar a sus hijos según sus convicciones, la dignificación y el reconocimiento social de los maestros colombianos.

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