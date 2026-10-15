Por: El Espectador

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Un enorme revuelo ha causado en Antioquia la decisión de dejar en libertad a Wilber Alonso García Muñoz, un hombre de 47 años conocido como alias “Wilber”, acusado de abuso sexual contra una mujer de 83 años en zona rural de La Unión (Antioquia). De acuerdo con lo informado por el gobernador Andrés Rendón a través de su cuenta de X, la noticia representa un duro golpe para la confianza en la justicia, por lo que instó a la Fiscalía a revisar con urgencia el caso y hacer que el crimen no quede sin castigo.

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La captura de García Muñoz fue hecha en Santa Rosa de Osos, en el norte del departamento, en el marco de una operación conjunta en la que participaron la Policía, la Fiscalía, la Alcaldía de La Unión y la Gobernación de Antioquia. Según los reportes oficiales citados por El Espectador, García Muñoz habría abandonado el Oriente antioqueño para intentar evadir a las autoridades, pero pistas clave levantadas a partir del análisis de cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo presuntamente involucrado en el ataque.

Los acontecimientos que desencadenaron esta investigación ocurrieron el pasado 26 de septiembre, cuando la mujer, de 83 años, habría sido víctima de acceso carnal violento. Tras recibir atención médica, sus familiares entregaron valiosa información, incluyendo los números de la placa del automóvil del supuesto agresor, que la víctima habría logrado recordar. A partir de esa pista, las autoridades confirmaron la matrícula y encontraron el vehículo abandonado. Más tarde, el automóvil volvió a aparecer en movimiento, y su conductor fue detenido—no obstante, este último indicó ser hermano del señalado y aseguró que solo estaba transportando el carro tras un encargo.

En respuesta a lo ocurrido, la alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia Moreno, expresó que desde el primer momento se activó el Código Fucsia—procedimiento oficial que coordina la respuesta de todas las entidades públicas para atender casos de violencia sexual—y subrayó la importancia de esclarecer estos hechos. La Alcaldía, asimismo, solicitó proteger la identidad de la víctima para evitar su revictimización, destacando la necesidad de mantener la reserva de los datos para garantizar tanto el proceso judicial como el bienestar personal de la afectada.

El caso, además, revive la preocupación por hechos similares, como lo ocurrido en San Bernardo (Nariño) el 30 de agosto, donde una mujer de 72 años murió tras presunto abuso sexual, episodio visibilizado por sus hijos debido a la falta de respuestas de las autoridades. Luego de la denuncia pública, el ministro de Justicia Iván Cancino expresó la urgencia de evitar la impunidad en estos delitos. La cobertura y seguimiento han sido hechos por medios como El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué un juez dejó en libertad al señalado de abuso sexual en La Unión, Antioquia?

Según la información divulgada por el gobernador de Antioquia y El Espectador, la libertad de Wilber Alonso García Muñoz fue una decisión de un juez de control de garantías. Aunque no se explican en el texto los argumentos detallados del juez, la controversia surge porque las autoridades lograron vincularlo al caso mediante pistas y evidencia recogida de cámaras de seguridad y testimonios de familiares de la víctima.

¿Qué procedimientos activó la Alcaldía de La Unión tras conocerse el caso de abuso sexual?

De acuerdo con la alcaldesa Carmen Judith Valencia Moreno, al conocerse el caso se activó el Código Fucsia, un protocolo que coordina los esfuerzos de entidades públicas para esclarecer hechos de violencia sexual. Además, la Alcaldía solicitó proteger la identidad de la víctima para evitar revictimización y garantizar el adecuado desarrollo judicial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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