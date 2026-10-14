Vico C se recupera favorablemente después de someterse a una cirugía de columna cervical en el Hospital San Vicente de Paúl, en Antioquia. La intervención se llevó a cabo el pasado 7 de octubre para tratar una condición vertebral que requería atención médica especializada, según informó su equipo médico en un comunicado.

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El artista, reconocido por su trayectoria en el rap y el hip-hop en español, fue diagnosticado con una compresión de la médula espinal a nivel cervical. Esta afección comprometía varios segmentos de su columna y requería un procedimiento para atender el problema.

La operación estuvo a cargo de un equipo de neurocirugía dirigido por el doctor Rubén de Jesús Ramírez Ríos, especialista en neurocirugía. Durante la intervención, los profesionales efectuaron una descompresión del canal cervical y una artrodesis de los niveles vertebrales C2 a C7.

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El procedimiento también tuvo como objetivo corregir la deformidad y liberar las estructuras nerviosas afectadas por la condición médica. La intervención buscaba atender las complicaciones asociadas a la presión sobre la médula espinal y estabilizar la zona cervical.

Tras la cirugía, el parte médico indicó que la evolución del cantante es favorable y que mantiene un pronóstico muy positivo. La información difundida hasta el momento destaca su recuperación después de la intervención, aunque no detalla cuándo podría recibir el alta hospitalaria ni cuánto tiempo tomará su rehabilitación.

La noticia representa un avance alentador para el artista y sus seguidores, que están pendientes de su estado de salud. Por ahora, el equipo médico mantiene un pronóstico favorable tras la operación, mientras continúa el proceso de recuperación.

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