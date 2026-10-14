La Policía capturó al hombre señalado de abusar de una adulta mayor de 83 años en La Unión, Antioquia. El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, confirmó el procedimiento en la mañana de este miércoles 14 de octubre, menos de una semana después de que se conociera el caso.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, la captura se llevó a cabo en Santa Rosa de Osos, municipio al que habría llegado el sospechoso después de los hechos. El hombre fue identificado como Wilber Alonso García Muñoz, quien ya había sido reconocido previamente por habitantes de La Unión, según la información publicada por El Tiempo.

La investigación también permitió establecer que el señalado tiene antecedentes judiciales por tentativa de extorsión agravada y homicidio, relacionados con hechos ocurridos hace aproximadamente 10 años. Estos registros fueron conocidos durante las averiguaciones periodísticas sobre el hombre capturado.

(Vea también: Tragedia en base militar: soldado de 18 años peleó con un compañero, le disparó y lo asesinó)

Lee También

Rendón explicó que el sospechoso habría intentado escapar para evitar ser ubicado por las autoridades. Sin embargo, las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo que presuntamente utilizó durante los hechos, mientras que las labores investigativas condujeron a su localización en Santa Rosa de Osos.

El gobernador ya había calificado el caso como prioritario el pasado 9 de octubre y exigido que el responsable respondiera ante la justicia. También informó que la Secretaría de las Mujeres acompañaba a la víctima y a su familia con atención psicosocial y orientación jurídica tras la agresión.

Tras confirmar la captura, Rendón reiteró su rechazo a lo ocurrido y manifestó que espera una condena máxima y ejemplar. El procedimiento representa un avance en la investigación, aunque la responsabilidad penal del hombre señalado deberá establecerse dentro del proceso judicial.

Fue capturado en Santa Rosa de Osos Wilber Alonso García Muñoz, el sujeto señalado de abusar sexualmente de una mujer de 83 años en La Unión. Intentó huir para evadir a las autoridades, pero las cámaras de seguridad permitieron identificar el vehículo usado en los hechos y el… pic.twitter.com/VkquThJPyN — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 14, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.