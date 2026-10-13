Por: El Espectador

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La poeta colombiana Piedad Bonnett ha sido distinguida con el XXIII Premio Internacional Federico García Lorca, un reconocimiento que busca exaltar la obra poética de autores vivos que hayan dejado una huella en la literatura en español. Este galardón, convocado anualmente, evaluó candidaturas provenientes de 14 países de habla hispana. La decisión del jurado, presidido por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, resaltó la excelencia de Bonnett y la coherencia de su voz literaria.

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Durante el anuncio, Carazo enfatizó que la obra de Bonnett se ocupa de temas complejos y a menudo eludidos en la poesía: el dolor, la pérdida, el miedo, las contradicciones del amor y el difícil arte de vivir. Según la alcaldesa, la autora ha logrado abordar estos asuntos "sin sentimentalismo, sin complacencia y sin renunciar nunca a la exigencia poética". Asimismo, Jordi Doce Chambrerlan, representante de la Fundación Federico García Lorca, reconoció la destreza de la poeta para explorar miedos y dilemas existenciales, presentándolos de forma sencilla y accesible, característica que el jurado consideró fundamental.

Piedad Bonnett, nacida en Amalfi, Antioquia, en 1951, destaca no solo como poeta, sino también como novelista, dramaturga y crítica literaria. Su primer libro fue publicado en 1989. Este año, también ha recibido el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, lo que refuerza su relevancia en el panorama literario.

El jurado ponderó especialmente la capacidad de Bonnett para tratar cuestiones sensibles con sencillez. Desde la publicación de ‘De círculo y ceniza’ en 1989, su poesía ha cautivado a lectores y críticos con un tono íntimo y una fuerza "emocional, vital e intelectual". El libro ‘Lo terrible es el borde’, antología de su obra, fue señalada por plasmar el miedo y enfrentar el dolor mediante una voz femenina potente.

Durante la comunicación del premio, Bonnett expresó su alegría y sorpresa, calificando la noticia como portadora de un "enorme nudo" emocional, al considerar el valor del vínculo entre este galardón y la figura de García Lorca, así como su afecto por la ciudad de Granada. Según fuentes del jurado, su candidatura ha sido recurrente desde 2003, lo que subraya la constancia y el reconocimiento a su trabajo.

En la historia del Premio Federico García Lorca, instaurado en 2004, Bonnett se suma a una relevante nómina de poetas hispanoamericanos reconocidos, entre ellos Ángel González, Blanca Varela, Eduardo Lizalde, Rafael Cadenas, Ida Vitale y Jaime Siles, quien fue galardonado en la pasada edición. El premio lleva consigo una dotación económica de 20.000 euros, la edición de una antología y unas jornadas literarias en honor del premiado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Piedad Bonnett ganó el Premio Internacional Federico García Lorca?

Piedad Bonnett recibió el Premio Internacional Federico García Lorca debido a su obra poética caracterizada por abordar temas como la pérdida, el miedo, la fragilidad y las contradicciones del amor. El jurado valoró especialmente su capacidad para tratar dichos asuntos sin recurrir al sentimentalismo y manteniendo una elevada exigencia poética, de acuerdo con la información suministrada por la alcaldesa de Granada y representantes de la Fundación Federico García Lorca. Su voz literaria fue calificada como sencilla pero profunda, aspecto crucial para su elección.

¿Qué incluye el Premio Internacional Federico García Lorca y desde cuándo se entrega?

De acuerdo con la información divulgada por el jurado, el Premio Internacional Federico García Lorca, creado en 2004, se otorga anualmente. Consiste en una dotación económica de 20.000 euros, la edición de una antología poética del autor premiado, así como la realización de unas jornadas literarias enfocadas en la obra del galardonado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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