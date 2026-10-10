Por: El Espectador

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La Policía Nacional de Colombia informó sobre la captura de Antonio Márquez Gómez, conocido como alias "el Descuartizador", en el municipio de La Pintada, Antioquia. Márquez Gómez era buscado por Francia mediante una circular roja de Interpol, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Corinne Di Dio, ocurrido en 1995. De acuerdo con la información oficial entregada por la Policía, la detención se logró después de varios meses de labores de inteligencia y seguimiento, en coordinación con autoridades europeas. Las autoridades colombianas señalaron que Márquez Gómez, para eludir la justicia y las revisiones migratorias, habría usado documentos de identidad falsos y hasta alterado sus huellas dactilares, dificultando su ubicación por las fuerzas policiales. Además del homicidio, se le vincula con redes de narcotráfico de alcance latinoamericano y europeo, en colaboración con organizaciones que operan en España y Marruecos.

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En este caso, la justicia francesa mostró avances significativos en julio de este año, tras la condena a 25 años de prisión de Marie-Thérèse García, una mujer de 75 años a quien se halló culpable de haber participado en el crimen de Corinne Di Dio. Las pesquisas indicaron que tanto Marie-Thérèse García como Antonio Márquez Gómez estuvieron implicados en el asesinato y posterior desmembramiento de la víctima, el 19 de junio de 1995, en medio de una disputa familiar. El cuerpo fue encontrado el 28 de junio en una maleta flotando en el río Sena, cerca de La Roquette, en el departamento de Eure, Francia. La identificación de la víctima solo fue posible en 1997 debido al estado en el que se hallaba el cuerpo, según reportes de medios franceses citados por El Espectador.

En 2012, las investigaciones recuperaron fuerza gracias a intervenciones telefónicas a la nieta de Marie-Thérèse García, quien reveló en una llamada que había presenciado el horrendo crimen en su juventud. Este testimonio recabado por las autoridades permitió fortalecer la acusación contra García y, posteriormente, avanzar en el proceso internacional que culminó con la detención de Márquez Gómez en Colombia.

La Policía Nacional destacó que la colaboración internacional fue fundamental para localizar y capturar a personas requeridas por la justicia, evitando que las fronteras se conviertan en barreras para el castigo de crímenes graves. Así, reiteró su compromiso con el trabajo conjunto junto a organismos policiales y judiciales de otros países para combatir la impunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Antonio Márquez Gómez y por qué era buscado internacionalmente?

Antonio Márquez Gómez, también conocido como alias "el Descuartizador", es un hombre capturado en Colombia bajo cargos de homicidio y presuntas conexiones con el narcotráfico internacional. Era requerido por las autoridades francesas debido a su supuesta implicación en el asesinato y desmembramiento de Corinne Di Dio en 1995, hecho que tuvo una nueva relevancia reciente por la condena de otra implicada, Marie-Thérèse García. Márquez Gómez habría cambiado de identidad y modificado sus huellas dactilares para ocultarse y así dificultar su identificación por parte de las autoridades.

¿Cómo se resolvió el caso del asesinato de Corinne Di Dio después de tantos años?

El crimen de Corinne Di Dio se mantuvo sin resolver durante más de tres décadas, hasta que nuevas pruebas surgieron en 2012 a partir de intervenciones telefónicas, en las que la nieta de Marie-Thérèse García brindó detalles clave sobre el caso. Este testimonio fortaleció la investigación y permitió la condena de García, así como la identificación y reciente captura de Antonio Márquez Gómez en Colombia, bajo el apoyo de la cooperación internacional entre autoridades europeas y colombianas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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