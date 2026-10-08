Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La gastronomía francesa tiene en los quiches uno de sus platos más icónicos y versátiles. En esta oportunidad, la receta destaca por llevar tocineta crujiente y champiñones salteados con mantequilla, ingredientes que combinan suavidad y sabor intenso, todo cubierto con abundante queso mozzarella y parmesano. De acuerdo con la publicación de El Espectador, la preparación de estos mini quiches es sencilla y resulta ideal para compartir, pues rinde hasta 12 porciones.

Sigue a PULZO en Discover

Para este plato, se requiere batir huevos con fécula de maíz y leche hasta obtener una mezcla lisa, sazonando con sal y pimienta al gusto. Según El Espectador, el proceso inicia precalentando el horno a 180 °C y preparando los ingredientes principales: la tocineta se cocina primero hasta que esté dorada y crocante, y los champiñones se saltean en mantequilla con una pizca de sal hasta que tomen color. Este método permite maximizar el sabor de ambos elementos, otorgando un carácter especial a los quiches.

Luego, en moldes para cupcakes previamente engrasados, se distribuye una capa de tocineta, seguida de los champiñones y los quesos rallados. Finalmente, se vierte la mezcla de huevo, llenando las cavidades hasta tres cuartas partes. De acuerdo con la guía, los quiches deben hornearse por aproximadamente 25 minutos, tiempo suficiente para que la preparación tome volumen y se dore ligeramente por encima.

El champiñón, protagonista de la receta, tiene una historia interesante que se remonta al siglo XVII en Francia. Como resalta El Espectador, su cultivo inició en 1650, después de descubrirse que podía crecer sobre el estiércol de caballerizas mezclado con agua residual de lavado de hongos. Por esto, al champiñón también se le llama "champiñón de París". En Colombia, este hongo se cultiva hace cerca de medio siglo, a raíz del trabajo del alemán Alfredo Beck, principalmente en la Sabana de Bogotá. Más allá del aporte culinario, los champiñones se reconocen por su contribución a la regulación del azúcar y la presión arterial, además de fortalecer el sistema inmune.

La receta propuesta invita a disfrutar de un bocado tradicional adaptado a los gustos modernos, combinando sabor, historia y sencillez en cada porción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan los quiches de tocineta y champiñón con queso en casa?

Para realizar estos quiches, primero se deben cocinar la tocineta y los champiñones por separado, luego batir los huevos con fécula de maíz y leche, y mezclar con sal y pimienta. Tras engrasar el molde, se rellenan las cavidades con tocineta, champiñones y quesos, cubriendo con la mezcla de huevo antes de hornear hasta que estén dorados y levantados.

¿Por qué el champiñón se llama champiñón de París y cuáles son sus beneficios?

Se le llama "champiñón de París" porque su cultivo se inició en Francia, en el siglo XVII, usando estiércol de caballerizas. De acuerdo con El Espectador, el champiñón ayuda a regular azúcar, presión arterial y refuerza el sistema inmune.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z